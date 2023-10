Volleyball

"Verdient verloren" – Hochzoller Volleyballerinnen geraten aus der Spur

Plus Hochzoll gilt als Favorit im ersten Heimspiel gegen den TSV Eibelstadt. Doch wie in der vergangenen Saison bekommen die Augsburgerinnen ihren wehrhaften Gegner nicht in den Griff.

Von Andrea Bogenreuther

Ein Lieblingsgegner wird der TSV Eibelstadt für die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll nicht mehr. Im ersten Heimspiel der Saison setzte sich das fort, was schon die Meistersaison gezeigt hatte: Gegen das Team aus Unterfranken tun sich die Augsburgerinnen extrem schwer. Ein knapper 3:2-Heimsieg, aber auch eine empfindliche 0:3-Niederlage schlugen damals zu Buche. Und auch bei der aktuellen Neuauflage bekam das Team von Trainer Fabian Gumpp die wehrhaften Gegnerinnen aus Würzburg nicht wirklich in den Griff und musste – wenn auch äußerst knapp – mit 0:3 (20:25, 23:25, 23:25) die Segel streichen.

Es war die erste Niederlage für die DJK Augsburg-Hochzoll in dieser Saison – nach drei Siegen in der Ferne ausgerechnet vor heimischen Publikum. Dass dieses dennoch ein attraktives Drittliga-Spiel mit langen, spannenden und hart umkämpften Ballwechseln erlebte, durften die Gastgeberinnen als Pluspunkt verbuchen. Trotzdem zeigten sich unvermutete Schwächen beim Tabellendritten.

