Den Volleyballerinnen der DJK Hochzoll hilft nur noch ein Wunder

Größer hätte der Unterschied in der Zwölf-Apostel-Halle an diesem frühen Sonntagnachmittag nicht sein können. Auf der einen Seite des Netzes posierten die Volleyballerinnen des Dresdner SSV nach dem klaren 3:0 (25:19, 25:13, 25:9)-Erfolg für ein ausgelassenes Siegerfoto. Sie hatten ihre Bayern-Tour, am Samstag hatten sie in Sonthofen mit 3:1 gewonnen, ohne Ausrutscher absolviert und können nun als Tabellendritter entspannt in die Schlussphase der Saison gehen. Auf der anderen Seite des Spielfeldes kullerten hingegen die Tränen vorrangig über die Gesichter der jungen Spielerinnen der DJK Hochzoll. Nach zwölf Jahren in Folge in der Drittklassigkeit ist der Abstieg in die Regionalliga nur noch abzuwenden, wenn ein sportliches Wunder geschieht.

