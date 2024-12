Der Sound der Region: Das hörten Spotify-Nutzer in Augsburg

Früher dominierten noch CDs, Kassetten oder sogar Schallplatten, mittlerweile ist Musik ein schnell erreichbares Konsumgut geworden. Mit Streaminganbietern wie Spotify, Apple Music oder Deezer können Nutzerinnen und Nutzer von ihrem Handy aus auf fast das gesamte Musikangebot dieser Welt zugreifen. Dua Lipa, danach Beethovens neunte Symphonie und dann vielleicht noch Queen hinterher? Mit den internetbasierten Streamingplattformen ist das Normalität. Doch welche Musik hören die Augsburgerinnen und Augsburger? Ein Blick in die Daten von „Spotify Wrapped“.

Spotify ist der am meisten genutzte und bekannteste Streamingdienst in Deutschland. Jährlich hat das schwedische Unternehmen für seine Nutzerinnen und Nutzer eine besondere Aktion parat: Mit „Spotify Wrapped“ präsentiert der Streaminganbieter immer Anfang Dezember Daten zum Nutzungsverhalten seiner Abonnentinnen und Abonnenten. Das sind unter anderem die meistgehörten Lieder, Alben und auch Künstler.

Jedes Jahr im Dezember: Spotify veröffentlicht Nutzungsdaten

Um die jährliche Veröffentlichung von „Spotify Wrapped“ entstand ein Hype, jährlich freuten sich Nutzer auf ihren eigenen musikalischen Jahresrückblick. Auch für Deutschland, Bayern und Augsburg gibt es Daten zur beliebtesten und meistgestreamten Musik.

Die beliebteste Künstlerin in Augsburg war – wie in Deutschland und Bayern – die Sängerin Taylor Swift. Sie erlebte in diesem Sommer einen Hype und machte während ihrer Welttournee unter anderem auch einen Stopp in München. Die Plätze zwei bis vier sind in Augsburg und Bayern gleich: Auf Platz zwei landet der Berliner Rapper Luciano, Platz drei geht an den US-amerikanischen Rapper und Produzenten Travis Scott und Platz vier belegt der Rapper und Dancehall-Musiker Bonez MC aus Hamburg. Platz fünf geht in Augsburg an RAF Camora, darauf folgen The Weeknd, der bayerische Rapper Tream, Pashanim, Ayliva und Eminem. Damit geht der Musikgeschmack in Augsburg deutlich in die Richtung Hip-Hop und Rap.

Singer-Songwriter Benson Boone mit „Beautiful Things“ in Augsburg am beliebtesten

Allerdings zeigt sich das nicht so intensiv in den meistgestreamten Liedern: Hier liegt „Beautiful Things“ des amerikanischen Singer-Songwriters Benson Boone auf dem ersten Platz. Darauf folgt der Techno-Mix „Vois sur ton chemin“ von Bennet, einem DJ aus Koblenz. Platz drei geht an Natasha Bedingfield mit „Unwritten“, der bereits 2004 veröffentlicht wurde. Das Lied wurde in der Romanze „Wo die Lüge hinfällt“ Anfang Januar gespielt, was auch einen Hype in den Sozialen Medien auslöste.

Die Podcastlandschaft dominieren in Augsburg fast die gleichen Hosts wie im Rest Bayerns, nur in unterschiedlicher Reihenfolge. „Gemischtes Hack“ von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt landet wie im vergangenen Jahr auf Platz eins (Bayern Platz 1), danach folgen „Mordlust“ von Paulina Krasa und Laura Wohlers (Bayern Platz 2) und „Mord auf Ex“ von Leonie Bartsch und Linn Schütze (Bayern Platz 5). Platz vier geht an die Youtuber Rezo und Julien Bam mit „Hobbylos“ (Bayern Platz 6), die Kaulitz-Brüder belegen mit ihrem Podcast den fünften Platz (Bayern Platz 3).

Die beliebtesten Podcasts in Augsburg 2024:

„Gemischtes Hack“ – Felix Lobrecht und Tommi Schmitt „Mordlust“ – Paulina Krasa und Laura Wohlers „MORD AUF EX“ – Leonie Bartsch und Linn Schütze „Hobbylos“ – Rezo und Julien Bam „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ - Bill und Tom Kaulitz „Fest & Flauschig“ – Olli Schulz und Jan Böhmermann „Baywatch Berlin“ – Klaas Heufer-Umlauf, Thomas Schmitt und Jakob Lundt „Verbrechen“ – ZEIT Online „Wissen Weekly“ – Spotify Studios „LANZ & PRECHT“ – Markus Lanz und Richard David Precht

Icon Vergrößern Ayliva landete in Deutschland bereits mehrere Nummer-1-Hits. In Augsburg waren zwei ihrer Alben besonders beliebt. Foto: Felix Hörhager, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Ayliva landete in Deutschland bereits mehrere Nummer-1-Hits. In Augsburg waren zwei ihrer Alben besonders beliebt. Foto: Felix Hörhager, dpa (Archivbild)

Was Alben angeht, ist der Augsburger Geschmack etwas anders als im Rest Bayerns. Das Album von Rapper Luciano belegte mit „Seductive“ den ersten Platz (Bayern Platz 3), darauf folgten „Schwarzes Herz“ von Ayliva (Bayern Platz 7) und „Utopia“ von Travis Scott (Bayern Platz 4). In Gesamtbayern wurde das Album von Taylor Swift „The Tortured Poets Department: The Anthology“ am meisten gehört, darauf folgen „In Liebe“ von Ayliva und „Seductive“ von Luciano.

Die beliebtesten Alben in Augsburg 2024:

„Seductive“ – Luciano „Schwarzes Herz“ – AYLIVA „UTOPIA“ – Travis Scott „NINETYNINE“ – Jazeek „THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY“ – Taylor Swift „In Liebe“ – AYLIVA „denk mal drüber nach...“ – Ski Aggu „1989 (Taylor‘s Version)“ – Taylor Swift „Glas“ – Nina Chuba „Gartenstadt“ – Apache 207