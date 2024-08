Spürnase Torres: Polizei setzt auf Datenträgerspürhund

Aufgeregt und laut hechelnd läuft Torres vor einer Übungswand der Hundestaffel in Königsbrunn auf und ab. Der neue Datenträgerspürhund der Polizei Schwaben Nord ist auf der Suche nach einem USB-Stick, den sein Frauchen zu Übungszwecken versteckt hat. Es ist Oberkommissarin Daniela, die aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nur ihren Vornamen in der Zeitung lesen möchte. Plötzlich bleibt Torres stehen und legt sich regungslos vor die Stelle, an der er den Stick vermutet. Und tatsächlich, die Hundeführerin hebt den gefundenen Stick in die Höhe. Torres ist der erste Spürhund des Polizeipräsidiums, der für die Suche nach Datenträgern ausgebildet ist, und nur einer von fünfzehn in ganz Bayern.

Datenträgerspürhunde sind bereits seit einigen Jahren für verschiedene Landespolizeien im Einsatz. Größere Prominenz erreichten die Spürnasen durch den Einsatz bei dem bundesweit bekannt gewordenen Missbrauchsfall Lügde in Nordrhein-Westfalen. Nun hat auch das Polizeipräsidium Schwaben Nord seinen ersten Spürhund, für die Suche nach Handys, USB-Sticks oder Festplatten. „Torres“ heißt der zweieinhalb Jahre alte belgische Schäferhund, der künftig bei der Aufklärung verschiedenster Verbrechen helfen soll, darunter Tötungen, Finanzdelikte und Kinderpornografie.

Icon Vergrößern Torres bleibt regungslos liegen, um anzuzeigen, dass er etwas gefunden hat. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Torres bleibt regungslos liegen, um anzuzeigen, dass er etwas gefunden hat. Foto: Peter Fastl

Auch der Tierschutz spielt für die Polizei eine Rolle

Mit nur vier Monaten, statt der üblichen neun bis zwölf, kam Torres zu seinem Frauchen, Oberkommissarin Daniela. Dies sei nur möglich gewesen, da er bereits ihr zweiter Diensthund ist, so die Hundeführerin. Nach einer ersten Eingewöhnungszeit starteten die beiden gemeinsam in die Ausbildung zum Schutzhund und Datenträgerspürhund. Eineinhalb bis zwei Jahre dauert diese und umschließt neben der praktischen Ausbildung des Hundes auch die Ausbildung der Hundeführerin in verschiedenen Bereichen, wie der Tierhaltung und der Einsatzführung.

Die gesamte Ausbildung und die Einsätze bauen laut dem stellvertretenden Staffelleiter Udo Hauser auf dem Spieltrieb der Tiere auf. Deshalb sei auch eine verspielte und intelligente Rasse wie der belgische Schäferhund besonders für die Ausbildung geeignet. Die Tierschutzbedenken einiger Kritiker können die Polizistinnen und Polizisten nicht nachvollziehen. „Wenn es dem Hund nicht gut geht, dann bringt auch die Suche nichts“, so Hauser. Hundeführerin Daniela fügt hinzu: „Der Hund ist wie ein Familienmitglied, natürlich soll es dem gut gehen.“ Gerade die dauerhafte Auslastung des Hundes und die Aufmerksamkeit, die das Tier bekomme, seien wichtig für eine artgerechte Haltung. Denn auch an Tagen, an denen Torres nicht für die Suche gebraucht wird, ist er trotzdem als potenzieller Schutzhund mit auf Streife.

Jeder Einsatz ist eine neue Herausforderung

Der Spürhund wird aber nicht nur in der Region, sondern in ganz Bayern und wenn nötig auch in anderen Bundesländern eingesetzt. Grund hierfür sei die große Anstrengung, die die Suche für das Tier darstelle, erzählt die Oberkommissarin. Die Hunde werden dazu ausgebildet, verschiedene Komponenten eines Datenträgers zu erschnüffeln. Diese würde jedoch deutlich weniger intensiv riechen als Rauschmittel oder Sprengstoff, weshalb die Suche den Tieren viel abverlange. Um effektiv suchen zu können und die Hunde nicht zu überanstrengen, würden deshalb immer zwei bis fünf Hunde eingesetzt werden. Zuerst werde das Gebiet abgesperrt und alle möglichen Störfaktoren wie Handys oder andere Tiere entfernt. Dann kann die Suche losgehen: In von den Hundeführern vorgegebenen Bereichen suchen die Spürnasen zehn bis 15 Minuten nach möglichen Datenträgern. Danach wird gewechselt und der nächste Hund ist an der Reihe, während sich die anderen ausruhen können. Dabei sei jeder Einsatz einzigartig, sagt Hundeführerin Daniela: „Man darf sich nicht auf die Routine verlassen.“

War einer der Hunde erfolgreich, bleibt dieser regungslos vor der Fundstelle liegen. Passives Anzeigen nennt sich das. Anschließend wird er mit seinem Lieblingsspielzeug erlöst. „Das ist seine Hauptmotivation, für uns zu suchen“ merkt Hauser schmunzelnd an, als der Hund mit Spielzeug im Maul auf Daniela zuspringt und sich sein verdientes Lob abholt. „Die Arbeit mit dem Tier ist ein Traum von mir“, sagt die Oberkommissarin, die selbst mit Hunden groß geworden sei. Das sei auch nötig, denn ein Hund sei eine Menge Arbeit.

Zwar kriegen die Hundeführer monatlich Geld für Pflege und Futter sowie einige Arbeitsstunden gutgeschrieben, doch ein vollständiger Ausgleich sei das nicht, so Hauser. Die Liebe zum Tier sei somit die wichtigste Voraussetzung. Zu den Kosten für einen Spürhund wollte sich die Beamten nicht äußern. Von der Internetplattform FragDenStaat angefragte Kaufverträge aus Sachsen-Anhalt nennen einen Preis pro Hund von 1000 bis 1500 Euro. Hinzu kommen Tierarztkosten, Ausbildung und die schon erwähnten monatlichen Beiträge. Doch der Aufwand scheint sich zu lohnen, denn immer mehr Bundesländer setzen auf die neuen Spürhunde. Auch das Polizeipräsidium Schwaben Nord denkt bei einem Erfolg des Projekts über einen weiteren Datenträgerspürhund nach.