Tausende fahren täglich vorbei: Wir zeigen die prachtvolle Kirche bei der MAN von innen

Sie ist unscheinbar, dazu noch meist geschlossen. Warum es sich lohnt, trotzdem einen Blick in die Kirche St. Sebastian zu werfen.

Inmitten von weißgrauen Betonklötzen, an einem Ort, belästigt vom fiesen Rauschen einer vierspurigen Straße, fand Felix Siefritz am 4. September 2021 sein Glück. Er hatte gerade die Stelle zum Stadtpfarrer angetreten und sich drei Kirchen seiner Pfarrgemeinde angeschaut. Eine fehlte noch.