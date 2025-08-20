Pferseer initiieren Protestaktion für Neugestaltung am Mühlbach

Seit Jahren ärgert sich Eva Kerig über die steilen Stufen an der Wassertretanlage Pfersee: Die Stufen führen hinunter zum Mühlbach. Ein Haltegeländer ist im Wasser. Man kann als Wassertreter seine Runden drehen. „Da müsste allerdings ein Treppengeländer her, um auch für nicht so trittsichere Personen den Zugang zum Wasser zu erleichtern“, sagt Eva Kerig. Sie nahm die Sache in die Hand. Wird ihr Einsatz von Erfolg gekrönt?

Annette Zoepf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mühlbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfersee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis