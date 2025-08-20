Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Stadt Augsburg blockt Bürgerwunsch aus Pfersee ab

Pfersee

Pferseer initiieren Protestaktion für Neugestaltung am Mühlbach

Die Bürger fordern ein Treppengeländer, das zur Wassertretanlage führt. Die Stadt Augsburg blockt ab, verweist auf Sicherheitsaspekte und stellt die Anlage ganz infrage.
Von Annette Zoepf
    • |
    • |
    • |
    Eva Kerig (rechts) ist treibende Kraft für ein Treppengeländer an der Wassertretanlage Pfersee.
    Eva Kerig (rechts) ist treibende Kraft für ein Treppengeländer an der Wassertretanlage Pfersee. Foto: Annette Zoepf

    Seit Jahren ärgert sich Eva Kerig über die steilen Stufen an der Wassertretanlage Pfersee: Die Stufen führen hinunter zum Mühlbach. Ein Haltegeländer ist im Wasser. Man kann als Wassertreter seine Runden drehen. „Da müsste allerdings ein Treppengeländer her, um auch für nicht so trittsichere Personen den Zugang zum Wasser zu erleichtern“, sagt Eva Kerig. Sie nahm die Sache in die Hand. Wird ihr Einsatz von Erfolg gekrönt?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden