Stadt Augsburg geht gegen wildes Plakatieren vor

Der Handel in Augsburgs erlebt schwierige Zeiten. Mehrere bekannte und etablierte Häuser haben in den zurückliegenden Monaten aufgehört. Das Aus von Karstadt überstrahlt alles. Es gibt andererseits auch Neueröffnungen, wie ein Modegeschäft im ehemaligen Benesch-Laden. Wer durch die Innenstadt geht, nimmt Leerstände wahr. Auch deshalb, weil in einigen Fällen der Blick durch Schaufenster die vorhandene Tristesse dokumentiert. Stadt und Augsburg Marketing möchten jetzt gegensteuern. Ihr Ziel ist es, die Schaufenster in leerstehenden Gebäuden zu verschönern. Dem wilden Plakatieren wird der Kampf angesagt. Zudem wird betont, dass nach rechnerischer Quote die Zahl der Leerstände keineswegs hoch sei.

