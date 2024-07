Auf dem Stadtmarkt wird wieder über längere Öffnungszeiten diskutiert

Samstagmittag, der Augsburger Stadtmarkt ist belebt. Durch Gemüse- und Bäckergasse schlendern etliche Kundinnen und Kunden, am Bauernmarkt spielt die Musik, nahezu alle Tische sind belegt. In einer Stunde aber wird sich der Platz schlagartig leeren. Um 14 Uhr ist am Samstag auf dem Stadtmarkt Schluss. Das ist vor allem für die Gastronomie unerfreulich. Sie hat zuletzt deutlich an Bedeutung gewonnen. Einen städtischen Markt hauptsächlich mit Verkaufsständen zu betreiben, ist heute kaum noch möglich. Aber auch bei Gastronomen gehen die Meinungen zu den verlängerten Öffnungszeiten auseinander.

