Eine weitere Metzgerei auf dem Augsburger Stadtmarkt hört auf

Die Rollläden sind unten, auch wenn über beiden Verkaufstheken noch der Namenszug Jakob Hörmann steht. Viele Jahre lang betrieb die Metzgerei aus Rehling eine Filiale am Augsburger Stadtmarkt. Weil Personal fehlte, blieb der Laden bereits im Vorjahr geschlossen, die Miete wurde weiter bezahlt. Nun hat das Familienunternehmen eine Entscheidung getroffen: Die Filiale wird aufgegeben. Das Marktamt bestätigt, man sei in Verhandlungen über die Nachfolge. Eine Metzgerei wird es nicht sein, aller Voraussicht nach kommt ein weiterer Imbissbetrieb zum Zug. In der Fleischhalle sterben damit Metzgereien, die über Essensangebote hinaus auch Wurst und Fleisch verkaufen, langsam aus. Lediglich zwei Betriebe sind es noch.

