Ein neuer Italiener legt am Stadtmarkt in Augsburg los

In der Viktualienhalle am Augsburger Stadtmarkt hat ein neuer Imbissbetrieb geöffnet. Vito Dibello betreibt den Stand „Il Segreto Italiano“. Für den 43-Jährigen ist es der Sprung in die Selbstständigkeit. Gastroerfahrung hat er gesammelt.

Nudelgerichte sind im Angebot. Ein Kunde möchte am Montag wissen, wie die Abläufe funktionieren. Dibello antwortet: „Die Mama kocht in der Früh.“ Der Chef ist gemeinsam mit Ornella Vargiu unter anderem bei der Ausgabe der Speisen und Getränke zuständig. Die Chance habe sich für ihn aufgetan, sagt der Gastronom. Vor vielen Jahren sei er im Casanova tätig gewesen - als das Lokal noch am Predigerberg saß.

Am Stadtmarkt übernahm Dibello jetzt einen Stand, an dem bis Herbst vergangenen Jahres ebenfalls italienische Gerichte angeboten wurden. Der damalige Chef hörte auf und wechselte als Angestellter zu Feinkost Thassos. Dieser Betrieb hat in der Viktualienhalle investiert und sein Angebot um ein Bistro erweitert. In der Fleischhalle war zuletzt bestätigt worden, dass die Metzgerei Hörmann ihren Stand aufgibt. Ein Nachfolger wird gesucht.