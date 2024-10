Aha-Erlebnisse auf dem Bauernhof

Menschen aus der Stadt sollen sich ein Bild von der Landwirtschaft machen: Darum geht es bei der Aktion Land-Luft-Tour der Bayerischen Jungbauernschaft. Wer mitmachen will, kann am 9. November zwei Bauernhöfe im südlichen Landkreis Augsburg kennenlernen.

Was die Touren alles bieten

Mit Feld- und Hofführungen wollen junge Landwirte ihre Arbeit vorstellen und damit das Verständnis und den Dialog zwischen Landwirten und Verbrauchern fördern. Einen Tag lang besuchen Interessierte landwirtschaftliche Betriebe. Sie können hinter die Kulissen schauen und erleben, wie moderne Landwirtschaft funktioniert. Sie können mit den Erzeugern ins Gespräch kommen und Fragen stellen. Die Teilnehmer sollen sich ein Bild davon machen, woher ihr Essen kommt. Die Feld- und Hofführungen sollen gerade für junge Leute spannende Erlebnisse mit Aha-Momenten rund um die Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung schaffen.

Ziel der Land-Luft-Tour am 9. November ist der Geflügelbetrieb Mayr (Mühlenweg 14 in Großaitingen) und der Ackerbaubetrieb Käs (Fuggerstraße 52, Graben). Die Jungbauernschaft bietet einen Bus an, der um 9.30 Uhr am Augsburger Plärrer losfährt. Die Rückfahrt nach Augsburg ist zwischen 15 und 16 Uhr geplant. Eine Anreise mit dem eigenen Auto direkt auf die Betriebe ist möglich. Teilnehmer sollten auf wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk achten.

Junge Landwirte wünschen sich mehr Wertschätzung

Ins Leben gerufen hat das Projekt Land-Luft-Touren die Bayerische Jungbauernschaft. Das Bild der Landwirtschaft entspreche an vielen Stellen nicht der Realität, so die politisch unabhängige Organisation. Es finde eine große gesellschaftliche Entfremdung zwischen Landwirten und Verbrauchern statt, teilt die Bayerische Jungbauernschaft mit. Die Diskrepanz zwischen Vorstellung und den tatsächlichen Gegebenheiten führe bei Verbrauchern zu Unzufriedenheit, da sich diese getäuscht fühlten. Gleichzeitig fehle den Landwirten oft die Wertschätzung für ihre Arbeit. Mit dem Projekt, das der agrarische Arbeitskreis initiiert hat, soll die Wertschätzung für die bayerische Landwirtschaft und die Bereitschaft, einen vernünftigen Preis für ein regionales Produkt zu bezahlen, wieder steigen.

Anmeldung: Wer an der Land-Luft-Tour am 9. November ab Augsburg teilnehmen möchte, muss sich über www.landjugend.bayern/projekte/ anmelden.