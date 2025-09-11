Neuer Stand mit vietnamesischem Streetfood startet am Augsburger Stadtmarkt

Seit 2019 wartet Elisabeth Nguyen auf einen Platz auf dem Augsburger Stadtmarkt. Diese Woche nun konnte sie ihn schließlich eröffnen. Zuvor wurde an dieser Stelle der Imbiss „Wellknown Pleasures“ geführt. In der Gastronomieszene ist die 47-Jährige nicht neu: Die vergangenen vier Jahre war Elisabeth Nguyen bereits mit ihrem Streetfoodwagen auf der Dult unterwegs und hat dort ostasiatische Gerichte verkauft.

„Ich liebe Kochen“, erzählt Elisabeth Nguyen, die sich mit ihrem Stand „Elisabeth“ in der Viktualienhalle ausschließlich auf authentisches vietnamesisches Streetfood fokussiert. Die Betreiberin erklärt, dass viele asiatische Restaurants eine Mischung aus unterschiedlichen Küchen seien. Sie selbst wolle deswegen Gerichte nach rein vietnamesischem Stil anbieten. An ihrem Stand werden unter anderem traditionelle Pho-Suppen, belegte Sandwiches und Salate angeboten. Für den kleinen Hunger gibt es auch Frühlings- oder Sommerrollen.

Zusammen mit Freunden habe sie den ersten stressigen Tag gut gemeistert. Für die 47-Jährige sind solche Herausforderungen jedoch nichts Neues. Schon seit acht Jahren arbeitet sie selbstständig und betreibt unter anderem ein eigenes Nagelstudio. Neben dem neuen Stand auf dem Stadtmarkt hat Nguyen bereits weitere Pläne für die Zukunft: ein vietnamesisches Café mit Streetfood-Angebot.