Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Straßenbahn kollidiert auf Linie 3 in Königsbrunn mit Auto: Verzögerungen wegen Unfall in Augsburgs Nahverkehr

Augsburg

Straßenbahn kollidiert mit Auto: Unfall führt zu Verzögerungen im Nahverkehr

Am Freitagmorgen prallt eine Straßenbahn in Königsbrunn gegen ein Auto. Eine Frau wird leicht verletzt. Es kommt zu Einschränkungen auf der Tram-Linie 3 in Augsburg.
Von Katharina Rack
    • |
    • |
    • |
    Wegen eines Straßenbahn-Unfalls in Königsbrunn kam es am Freitagmorgen zu Verzögerungen im Augsburger Nahverkehr. Betroffen war insbesondere die Tram-Linie 3.
    Wegen eines Straßenbahn-Unfalls in Königsbrunn kam es am Freitagmorgen zu Verzögerungen im Augsburger Nahverkehr. Betroffen war insbesondere die Tram-Linie 3. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

    Wegen eines Unfalls in Königsbrunn ist es am Freitagmorgen auf der Tram-Linie 3 zu Verzögerungen im Berufsverkehr gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, kollidierte eine Straßenbahn gegen 8.45 Uhr an der Kreuzung Martin-Luther-Straße und Augsburger Straße mit einem Auto.

    Unfall auf der Straßenbahn-Linie 3 in Königsbrunn führt zu Verzögerungen in Augsburg

    Die Fahrerin des Autos zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach rund einer Stunde waren die Straßenbahngleise wieder befahrbar. Die Polizei ermittelt zu Unfallhergang und Schadenshöhe. (rak)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden