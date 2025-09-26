Straßenbahn kollidiert mit Auto: Unfall führt zu Verzögerungen im Nahverkehr

Wegen eines Unfalls in Königsbrunn ist es am Freitagmorgen auf der Tram-Linie 3 zu Verzögerungen im Berufsverkehr gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, kollidierte eine Straßenbahn gegen 8.45 Uhr an der Kreuzung Martin-Luther-Straße und Augsburger Straße mit einem Auto.

Unfall auf der Straßenbahn-Linie 3 in Königsbrunn führt zu Verzögerungen in Augsburg

Die Fahrerin des Autos zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach rund einer Stunde waren die Straßenbahngleise wieder befahrbar. Die Polizei ermittelt zu Unfallhergang und Schadenshöhe. (rak)