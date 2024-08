Bundesstraße B17 bei Augsburg beidseitig gesperrt

Zwischenfall im Augsburger Berufsverkehr am Freitag, den 9. August: Im Westen der Stadt musste die Polizei die Bundesstraße B17 auf Höhe der Ausfahrt Kobelweg aufgrund eines Unglücks sperren und das offenbar in beide Richtungen.

Unseren Informationen nach gab es bereits zwischen 8 und 9 Uhr die Sperrung des Verkehrsgeschehens. In der Folge bildete sich nach Zeugenaussagen ein Stau in der Länge von etwa einem Kilometer. Autofahrern wird geraten, alternative Routen in Betracht ziehen, um anderweitig zum Ziel zu kommen.

Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord erklärt, dass die beidseitige Streckensperrung nach wie vor Bestand hat und der Einsatz zur Zeit noch läuft.

Weitere Informationen folgen.