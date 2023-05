Streik im Handel: Diese Augsburger Geschäfte sind heute betroffen

Verdi hat zu Warnstreiks im Handel in Bayern am heutigen Mittwoch aufgerufen. Auch zahlreiche Geschäfte in Augsburg und Umgebung sind betroffen.

Nachdem bereits Anfang Mai im bayerischen Einzelhandel gestreikt wurde, gehen die Warnstreiks heute in die nächste Runde. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind in Bayern insgesamt mehr als 170 Betriebe aus Einzelhandel, Versandhandel und Großhandel betroffen. Diese verteilen sich über alle Regierungsbezirke, wie Verdi am Dienstag mitteilte. Die Gewerkschaft will mit der Aktion in der laufenden Tarifrunde Druck machen.

Streik im Handel: Diese Geschäfte in Augsburg sind heute betroffen

Auch etliche Unternehmen in Augsburg und Umgebung werden bestreikt, wie Thomas Gürlebeck, Verdi-Verhandlungsführer im bayerischen Großhandel, auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte. Folgende Betriebe sind betroffen:

zwölf Edeka-Filialen

H&M-Filialen in Augsburg

Chefs Culinar in Zusmarshausen

Selgros in Gersthofen

in Amazon in Graben

in Graben Lager von Lidl in Graben

in Graben Saturn-Filialen in der City Galerie in Augsburg und in Friedberg

und in Zara in Augsburg

Galeria Kaufhof in Augsburg

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten

Nach Angaben von Verdi kann es heute zu Einschränkungen im Service, in der Belieferung und der Warenbereitstellung in diesen Unternehmen kommen. Die Gewerkschaft bittet Kundinnen und Kunden um Verständnis. Ziel der Aktionen seien nicht sie, sondern die Arbeitgeber.

Tarifverhandlungen im Handel in Bayern gehen am 23. Mai weiter

"Egal ob bei Mieten, Lebensmitteln, Energiekosten oder Mobilitätskosten, überall sind die Preise bereits im letzten Jahr explodiert. Steigende Umsätze und Extra-Gewinne bei den Konzernen werden vielfach durch massive Preiserhöhungen erzielt", so der Verdi-Verhandlungsführer für den bayerischen Einzelhandel Hubert Thiermeyer.

Ein Großteil der Beschäftigten im bayerischen Handel ist laut Verdi akut von Altersarmut bedroht. "Viele Beschäftigte sind in einer existenziellen Krise und wissen nicht mehr, wovon sie notwendige Ausgaben bezahlen sollen", ergänzte Gürlebeck. Die erste Verhandlungsrunde am 24. April blieb ergebnislos, weiterverhandelt wird am 23. Mai.

Lesen Sie dazu auch