Auseinandersetzung in Bar: Drei Personen und Polizist leicht verletzt

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist es in der Nacht auf Sonntag in einer Bar in der Theaterstraße in der Innenstadt gekommen.

Der Streit entbrannte gegen 4.30 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen. Polizeibeamten konnten die beiden Gruppen trennen, so der Bericht der Polizei. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden bei der Auseinandersetzung drei Personen sowie ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise zum Hergang nimmt die Polizei unter 0821/323-2110 entgegen. (ina)