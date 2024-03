Augsburg

vor 32 Min.

"Für normale Menschen sind wir Müll": Ein Besuch im Augsburger Süchtigentreff

Plus Es wird viel über den neuen Standort des Kontaktladens für Drogensüchtige diskutiert. Doch wie ist die Lage am aktuellen Ort?

Von Michael Stelzl

Das Hauptproblem im Be-Treff am Helmut-Haller-Platz wird erkennbar, sobald man durch die Tür des Drogenkontaktladens geht: Man betritt einen überfüllten Raum, die Sitzplätze sind restlos belegt, viele Menschen stehen im engen Gang. Die Fenster sind aufgrund des Wetters geschlossen, Zigarettenrauch wabert durch den Raum. Dazwischen kümmern sich die Sozialarbeiter des SKM Augsburg und der Drogenhilfe Schwaben um die Belange der Menschen – manchen Klienten helfen sie in Notlagen, andere Drogenabhängige suchen einfach jemanden zum Reden. Katrin Wimmer, Sozialarbeiterin und Leiterin des Be-Treffs, lädt zum Gespräch in den Lagerraum, alle anderen Plätze sind belegt. Zwischendurch wird hier eine Frau behandelt, sie hat eine offene Wunde am Bein. Für die medizinische Versorgung gibt es aber keinen geeigneten Ort.

Die Diskussion, ob der Be-Treff ins Gemeindehaus von St. Johannes nahe der Wertachbrücke verlagert werden soll oder nicht, schlägt seit einigen Wochen hohe Wogen in Oberhausen. In St. Johannes hätte der Kontaktladen deutlich mehr Platz für ein verbessertes Angebot. Wimmer hat dazu eine klare Meinung: "Der aktuelle Standort ist viel zu klein: Wir haben 25 Sitzplätze, aber täglich kommen bis zu 120 Personen." Damit könne man die eigentlichen Ziele des Kontaktladens nicht erreichen. "Drogenkranke Menschen wollen nicht auf dem Präsentierteller stehen, nur gibt der aktuelle Standort und das Verbot, Konsumräume in Bayern einzurichten, den Drogenabhängigen keine andere Möglichkeit."

