Taschendieb schlägt an Augsburger Tram-Haltestelle zu

Eine Frau ist am vergangenen Samstag Opfer eines Taschendiebs geworden.

Die 53-Jährige war gegen 14 Uhr mit der Straßenbahnlinie 2 stadtauswärts unterwegs. Beim Aussteigen an der Haltestelle „Kriegshaber“ rempelte laut Polizei ein Unbekannter die Frau an. Diese stellte anschließend fest, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Sie hatte da Portemonnaie in einer Jackentasche aufbewahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise werden unter 0821/323-2610 entgegengenommen. (ina)