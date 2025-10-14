Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Taschendieb schlägt an Augsburger Tram-Haltestelle zu

Augsburg-Kriegshaber

Taschendieb schlägt an Augsburger Tram-Haltestelle zu

Als eine Frau in Augsburg-Kriegshaber an der Straßenbahn-Haltestelle ausstieg, wurde sie von einem Mann angerempelt. Dann bekam sie einen Schreck.
    • |
    • |
    • |
    Eine Frau, die mit der Straßenbahn in Augsburg unterwegs war, wurde an einer Haltestelle bestohlen.
    Eine Frau, die mit der Straßenbahn in Augsburg unterwegs war, wurde an einer Haltestelle bestohlen. Foto: Tabea Huser Symbolbild

    Eine Frau ist am vergangenen Samstag Opfer eines Taschendiebs geworden.

    Die 53-Jährige war gegen 14 Uhr mit der Straßenbahnlinie 2 stadtauswärts unterwegs. Beim Aussteigen an der Haltestelle „Kriegshaber“ rempelte laut Polizei ein Unbekannter die Frau an. Diese stellte anschließend fest, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Sie hatte da Portemonnaie in einer Jackentasche aufbewahrt.

    Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise werden unter 0821/323-2610 entgegengenommen. (ina)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden