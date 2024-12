Terrorgefahr auf dem Christkindlesmarkt: Maßnahmen mit Augenmaß

Besonders schön sind die Betonpoller am Christkindlesmarkt noch nie gewesen, zumal sie ein ungutes Gefühl vermitteln, wenn man an den Grund für ihre Existenz denkt. Doch seit am Donnerstagabend bekannt wurde, dass ein mutmaßlicher IS-Sympathisant den Christkindlesmarkt in den Blick genommen haben soll, ist man froh darum. Konkrete Pläne gab es wohl nicht, die bekannt gewordene Gemengelage ist aber beunruhigend.

