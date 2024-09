SPD zur Theater-Debatte: „Es entsteht der Eindruck, dass die Stadtregierung gelogen hat“

Die Stadtratsopposition hat die Stadtregierung in Sachen Theatersanierung am Donnerstag scharf kritisiert, nachdem das gekündigte Architekturbüro Achatz gegenüber unserer Redaktion erklärt hatte, die Auflösung des Vertragsverhältnisses nicht hinnehmen zu wollen. Achatz machte auch deutlich, dass die strittige Honorarthematik bereits im Juni bei der Stadt bekannt war - in der Juli-Sitzung des Stadtrats, der sich mit Kostensteigerungen beim Theater aufgrund von Baupreissteigerungen befasste, war diese Angelegenheit aber kein Thema. Auch dieser Punkt stößt der Opposition sauer auf. Die SPD reagierte mit bisher nicht gekannter Schärfe.

