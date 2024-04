Die Straßen um das Augsburger Theater werden bald zur Festzone

Sechs Wochen vor der Premiere des Theaterviertelfests steht das Programm. Die Ludwigstraße wird gesperrt, die Grottenau bleibt dieses Jahr offen.

Die Planungen für das Straßenfest rund ums Augsburger Theater, das am 24. und 25. Mai (ein Freitag und Samstag) erstmals über die Bühne gehen soll, stehen sechs Wochen vor dem Start. Man plane eine bunte Mischung auf mehreren Bühnen mit einem programmatischen Spektrum vom HipHop-DJ bis hin zum Philharmonischen Chor des Staatstheaters, so die Initiatoren, der Verein "Theaterviertel jetzt". Das Fest, das von der Stadt mit 80.000 Euro finanziell unterstützt wird, soll das Quartier rund ums Theater in den Blickpunkt rücken. Wie berichtet plant die Stadt, nachdem jahrelang wenig geschah, seit vergangenen Herbst die Entwicklung des Quartiers rund ums Theater, das 2029 nach Sanierung wieder seine Türen öffnen soll.

Die Festzone an dem Mai-Wochenende wird sich vor allem auf die Ludwigstraße (ab Einmündung in die Grottenau bei BoConcept) und die Theaterstraße konzentrieren. Die Hauptbühne wird auf dem Platz vor dem "Weissen Lamm" stehen. Ob es Richtung Fronhof oder Hofgarten Ausläufer mit ruhigen Elementen und einer konsumfreien Zone geben wird, steht noch nicht fest. Man wolle, so Vereins-Vorsitzender Richard Goerlich, "definitiv kein Sauffest mit Ballermann-Beschallung". Geprägt werde das Fest von kleinen Bühnen und Ständen lokaler Künstler sowie dem Ensemble des Staatstheaters. "Wir hoffen auf spontane Erlebnisse und neue Eindrücke für die Besuchenden und vor allem: ein Fest für und mit der Kultur", so der Vorstand. Geplant sind auch gastronomische Angebote vor allem der dortigen Bars und Restaurants sowie Getränkestände. Die Stadt und das Staatstheater planen während des Fests Baustellenführung im Bereich des Theaters. Ansonsten kann die große Baufläche an der Kasernstraße, auf der künftig der Erweiterungsbau entstehen soll, aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden.

Augsburger Theaterfest: "Wir hätten die Grottenau sehr gerne bespielt"

Für das Fest wird die Ludwigstraße laut dem Verein komplett gesperrt. Auch mit dem Parkhaus konnte gegen eine Kompensationszahlung eine entsprechende Einigung erzielt werden. "Es geht darum, das Viertel rund um das Staatstheater neu erfahrbar zu machen, also auch ohne Autoverkehr", so Goerlich. Ausnahmen gibt es für Dauerparker aus dem Parkhaus und Einsatzfahrzeuge. Eine Sperrung der Grottenau, wie sie ursprünglich geplant war, wird es zumindest 2024 nicht geben. Polizei und Rettungsdienste hatten sich dazu kritisch geäußert. Womöglich gebe es für 2025 eine Perspektive, so Goerlich, dazu müsse die Stadt aber nochmals in sich gehen, ob und unter welchen Voraussetzungen sie eine Sperrung wolle. "Wir hätten die Grottenau sehr gerne bespielt und hätten auch schon tolle Konzepte dafür." Für 2024 wären ein popkulturelles Angebot und Möglichkeiten zum Skateboarden vorgesehen gewesen. Speziell die Grünen hätten eine Sperrung begrüßt, um die die Innenstadt durchschneidende vierspurige Straße einmal anders erlebbar zu machen. Schwarz-Grün hatte bereits 2021 einen Antrag gestellt, dass die Stadt dort Möglichkeiten zur Verkehrsberuhigung prüfen solle.

Der Vorstand des Vereins "Theaterviertel jetzt", der das Fest organisiert (v.li.): Richard Goerlich, Catherine Pennington-Meyer und Raphael Brandmiller. Das Foto entstand in Pennington-Meyers Galerie Whitespace. Foto: Annette Zoepf

Wegen des Theaterviertelfests hatte es im vergangenen Jahr Streit auch innerhalb der Regierungskoalition gegeben. Auf Druck der Grünen wurde eine Erweiterung der Sommernächte in die Straßen rund ums Theater geprüft, letztlich sperrte sich die Stadt-Tochter Augsburg Marketing aber gegen den Vorschlag, unter anderem wegen der Sicherheitskosten. Später wurde auch der städtische Zuschuss diskutiert, weil man nicht jedes Stadtteilfest entsprechend unterstützen könne. Stadtrat Raphael Brandmiller, der selbst im Theaterviertel-Verein aktiv ist, hielt dem entgegen, dass vom Theaterquartier ein Impuls für die ganze Stadt ausgehen könne. Letztlich gab es im Stadtrat dann eine breite Mehrheit.

Das Fest als Vorgeschmack aufs neue Theaterquartier

Die Stadt ist seit Herbst dabei, ein Konzept für das Quartier ums Theater zu entwickeln, das im besten Fall zu einem Kulturviertel zwischen Theater, Leopold-Mozart-College, Stadtbücherei und Staatsbibliothek werden soll. Dabei geht es um bauliche Maßnahmen wie die Neugestaltung der Ludwigstraße oder die seit Jahren ausstehende Sanierung der Fuggerstraße, aber auch um die Abwägung der Interessen von Anwohnern und Gastronomie. Kulturreferent Jürgen Enninger (Grüne) sagt, der Wiedereinzug des Theaters werde das Quartier verändern. Das anstehende Fest mache dies schon einmal sichtbar. "Wir freuen uns auf das Fest, da es das Quartier aktiviert und Vorfreude für eine Zukunft des Staatstheaters im Herzen der Stadt schafft. Kultur ist der Puls der Stadt", so Enninger.