Sport-Uni trauert um Prof. Helmut Altenberger

Das Sportzentrum der Universität Augsburg trauert um Prof. Dr. Helmut Altenberger, dem emeritierten Professor für Sportpädagogik. Altenberger starb Mitte Oktober im Alter von 78 Jahren in seiner österreichischen Heimat Lamprechtshausen (rund 22 Kilometer nördlich von Salzburg gelegen).

Altenberger wurde im österreichischen Seekirchen am Wallersee (Bundesland Salzburg) geboren und studierte nach der Matura an der Universität Salzburg die Fächer Erziehungswissenschaft, Philosophie, Geographie und Sportwissenschaft, worin er auch 1973 dort promovierte. Im Jahre 1982 nahm er einen Ruf als Ordinarius für Sportpädagogik an die Augsburger Uni an. Über 30 Jahre leitete er das Sportzentrums, ehe er als Lehrstuhlinhaber für Sportpädagogik 2011 emeritierte.

In den drei Jahrzehnten gelang es Altenberger, die Sportwissenschaft in Augsburg zu einer der gefragtesten hochschulischen Einrichtungen für die Sportlehrkräfte-Ausbildung in Bayern auszubauen. Unter seiner Ägide wurde das Sportzentrum im Süden des Campusgeländes errichtet. Zudem initiierte Altenberger zahlreiche inhaltliche Schwerpunkte in Forschung und Lehre, die bis heute Bestand haben wie eine praxisnahe Sportlehrkräfteausbildung, eine ganzheitliche Gesundheitsförderung, zahlreiche Ideen zur Erlebnispädagogik, die Förderung des Hochseilgartens oder seine Verbundenheit mit der Olympischen Erziehung. Während seiner langjährigen Tätigkeit prägte er das Fachgebiet der Sportpädagogik und Sportdidaktik über die Universität hinaus. Er verfasste zahlreiche Publikationen und brachte viele Forschungsprojekte auf den Weg.

Der Familienmensch Altenberger hinterlässt neben seiner Frau und seinen drei Kindern auch zehn Enkelkinder.