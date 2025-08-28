„Danke für die Menschlichkeit:“ Warum Menschen für ein Treffen mit Angela Merkel Schlange standen

Im Sekundentakt signierte Angela Merkel am Mittwoch Ausgaben ihres Buches „Freiheit“ und knipste unzählige Selfies mit Leserinnen und Lesern. Als Auftakt zum AZ-Live unserer Redaktion, die die ehemalige Bundeskanzlerin zum Interview in den Kongress am Park eingeladen hatte, konnten sich Interessierte am Mittwoch ein Buchexemplar signieren lassen und ein Foto mit der Bundeskanzlerin a. D. machen. Die Schlange der Interessierten zog sich über von der Buchhandlung am Obstmarkt über die Kesselstraße bis hin zur Karlstraße.

Auch die Studentinnen Jemima Bold (23) und Melissa Maul (25) hatten sich für das Autogramm angestellt. „Ich habe von einer Freundin erfahren, dass eine Signierstunde hier in Augsburg stattfinden wird. Da haben wir uns direkt angemeldet“, berichtet Melissa Maul. Die beiden Freundinnen studieren Soziologie und Politik und hatten sich daher bereits vorher das Buch von Angela Merkel gekauft. Auch nach der Signierstunde waren die beiden noch aufgeregt. „Man hat nicht viel Zeit, es geht schnell weiter. Es war aber sehr nett. Die Bundeskanzlerin hat eben das freundliche Auftreten, das man aus dem Fernsehen kennt“, erzählt Jemima Bold.

Die Studentinnen Melissa Maul (links) und Jemina Bold standen für ein Autogramm der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel gerne Schlange. Foto: Vanessa Hoffmann

Jung und Alt standen am Mittwoch gleichermaßen in der Schlange für einen Besuch bei der Politikerin. So auch Martin Kappellmaier (60) und Enkelin Valentina (10). Beide haben sich ihr jeweils eigenes Buch in der Buchhandlung gekauft und signieren lassen. „Angela Merkel ist einfach eine beeindruckende Frau. Sie hat eine starke Lebensleistung erbracht“, findet Martin Kappellmaier. Auch Valentina ist ziemlich aufgeregt, sie habe bereits in der Schule Politik und interessiere sich sehr für das Fach. Auf die Frage, was er der ehemaligen Bundeskanzlerin denn sagen wird, wenn er vor ihr steht, antwortet Martin Kappellmaier: “Einfach danke. Für die Menschlichkeit.“

Für Angela Merkel haben sie ihren Urlaub um einen Tag verkürzt

Auch Anne-Katrin und Oliver Wahl sind mit Vertreterinnen der jüngeren Generation gekommen. Ihre Töchter Charlotte und Louise (beide 14) haben sich ebenfalls je ein Exemplar des Buches besorgt. „Wir haben zufällig im Schaufenster gesehen, dass eine Signierstunde stattfindet. Da haben wir kurzerhand unseren Urlaub um einen Tag verkürzt. Wann bekommt man wieder so eine Gelegenheit“, sagt Oliver Wahl.

Anne-Katrin und Oliver Wahl sind mit ihren Töchtern Charlotte (links) und Louise da, um die ehemalige Kanzlerin zu treffen. Foto: Vanessa Hoffmann

Die Signierstunde und der reibungslose Ablauf wurden von den Verantwortlichen der Buchhandlung am Obstmarkt ermöglicht. Kurt Idrizovic ist seit 45 Jahren Inhaber des Traditionsbuchladens. „Wir freuen uns sehr, dass die Menschen das Angebot so zahlreich angenommen haben! Bei 450 Anmeldungen hatten wir unsere Kapazität schnell erreicht“, berichtet der Buchhändler. Derart hohen Besuch habe er bereits durch die Organisation einer ähnlichen Veranstaltung mit Robert Habeck erlebt, doch eine Signierstunde für Angela Merkel ausrichten zu dürfen, sei für ihn eine besondere Ehre.

Info: Wer die Signierstunde nicht besuchen konnte, kann in der Buchhandlung am Obstmarkt noch signierte Exemplare erwerben.