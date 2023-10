Warum Padel-Tennis in Deutschland immer beliebter wird

Auch wenn Padel-Tennis einen Boom erlebt und in Deutschland regelmäßiger und häufiger gespielt wird: Die Sportart muss noch beweisen, ob sie zum Massen- und Breitensport taugt.

Es sind oftmals dieselben Sportarten, die in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgen. In den meisten Fällen wird über den Dauerbrenner Fußball diskutiert. Geht es um einen gelben Filzball und einen dazugehörigen Schläger, führt der erste Gedanke zum Tennis. Weitaus weniger populär, jedoch ähnlich in der Spielform und den Regeln, ist Padel-Tennis.

Die Zählweise ist nahezu identisch und die Spielhälften werden durch ein Netz getrennt. Padel wird allerdings nur im Doppel gespielt, der Aufschlag ausschließlich "von unten" ausgeführt. Der entscheidende Unterschied zum Tennis ist aber ein anderer: Das Feld ist abgegrenzt durch vier Seitenwände, an die der Ball abprallen und im Nachgang wieder auf die andere Hälfte gespielt werden darf. Speziell in Spanien gibt es dafür reichlich Spielorte – auf mehr als 20.000 Plätzen wird Padel-Tennis gespielt und teils schon professionell betrieben. Deutschland hängt in der Rangliste mit rund 200 Courts bislang hinterher.

Padel-Tennis: Einen der wenigen Spielorte gibt es bei der TSG 1885 Augsburg-Lechhausen

Eine der (noch) wenigen Möglichkeiten für die Ausübung der neuen Trendsportart bietet sich auf dem Sportgelände der TSG 1885 Augsburg-Lechhausen. Es war im Mai vergangenen Jahres, als die erste Spielanlage offiziell eröffnet wurde. Der Start erwies sich allerdings schwieriger als zunächst erwartet. "Unser erster geplanter Termin ist durch Schneefall leider ausgefallen – daher hat sich das ganze Vorhaben um ein halbes Jahr verzögert", erzählt Herbert Hafner, Präsident des Vereins, und klagte zu Beginn über wenig Interesse. "In der Anfangszeit war oftmals nur abends Betrieb. Wir hatten dann auch schon Bedenken, ob das Projekt überhaupt anlaufen wird", erinnert sich Hafner.

Sorgen über eine geringe Nachfrage gibt es bei den Verantwortlichen aber seit einigen Monaten nicht mehr – im Gegenteil: "Seit dem Frühling haben sich die Platzbuchungen kontinuierlich verdoppelt", freut er sich. Aufgrund der steigenden Aufmerksamkeit gibt es im Verein auch schon konkrete Pläne über ein breiteres Angebot. "Im Frühjahr nächstes Jahr werden wir mit ziemlicher Sicherheit schon einen zweiten Court anbieten können", schaut Hafner voraus. Derzeit gehört Padel-Tennis noch zu keiner Abteilung des Vereins, die Spielanlage wird kommerziell vermietet. "Der Court wird etwa zu 90 Prozent von Externen genutzt. Es bestehen aber Überlegungen, wie die Sportart auch bei uns im Verein eingegliedert werden könnte", so Hafner.

Padel-Tennis findet immer mehr Fans

Einen großen Anteil am wachsenden Zulauf hat Rainer Schweinberger. Der zertifizierte C-Trainer des Deutschen Padel Verband beschäftigt sich mit der Sportart seit knapp zwei Jahren. Im Frühjahr bot der 52-Jährige dann Übungsstunden bei der TSG 1885 an. "Ich habe mich vor etwa vier Monaten als Trainer bereit erklärt, da der Sport in seiner Strategie erklärungsbedürftig ist", erzählt Schweinberger. Eigentlich spielt er beim CSC Batzenhofen Tennis, von seinem Wohnhaus bis zum Padel-Court hat er allerdings nur einen kurzen Fußweg.

Lesen Sie dazu auch

"Das Spiel ist sehr leicht erlernbar und enorm kommunikativ", schwärmt Schweinberger. Dass der Court nun oftmals von morgens bis abends ausgebucht ist, kommt nicht von ungefähr. "Wenn du willst, dass viele Leute permanent spielen, musst du für eine Aktivierung sorgen", sagt der Trainer. So organisierte er bereits Schnupperkurse, Workshops und ein Spaßturnier für jedermann. "Ich versuche, das Projekt weiter nach vorne zu bringen, da ich fest von diesem überzeugt bin", so Schweinberger. Unter anderem hat er eine WhatsApp-Gruppe eröffnet, deren Teilnehmerzahl wöchentlich zunimmt.

Das Ligen-System zeigt, dass Padel-Tennis in Deutschland noch nicht ganz angekommen ist

Dass die Sportart in Deutschland noch in den Kinderschuhen steht, lässt sich am Ligensystem erkennen. Bislang gibt es für Padel-Sportler nur die erste und die zweite Bundesliga. Die TSG 1885 startete nun zumindest einen inoffiziellen Spielbetrieb: die 1. Aux Padel Liga. Ohne bestimmte Leistungsnachweise durfte sich jeder zur Premiere anmelden. Bis Frühjahr nächsten Jahres messen sich 80 Spieler aus 14 selbst zusammengestellten Mannschaften. Für Schweinberger vorerst ein Versuchsballon. "Wir haben für die Liga einen eigenen Modus ausgetüftelt, die Teams haben den Spielplan erstellt. Wir lassen uns überraschen, wie gut das alles klappen wird."

Um die Sportart weiter anzukurbeln, sieht Schweinberger im Bau von mehr Courts einen wichtigen Faktor. "Hochrechnungen zufolge wird es bis zum Jahr 2030 etwa zwei Millionen Spieler in Deutschland geben", berichtet der 52-Jährige über die jüngsten Entwicklungen. In der letzten Septemberwoche machte sogar die World Tour erstmals Station in Deutschland. Spitzensportler aus aller Welt zeigten bei den "German Padel Open" in Düsseldorf hochklassigen Schlägersport. Auch dadurch dürfte das Interesse hierzulande nochmals deutlich gestiegen sein.