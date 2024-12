Trickdiebe schlagen nach Bankbesuch zu

Trickdiebe haben einen Mann in der Augsburger Innenstadt mit einem dreisten Trick nach einem Bankbesuch bestohlen. Wie die Polizei meldet, spielte sich die Tat am Donnerstag in der Burgkmairstraße ab. Die bislang unbekannten Täter sprachen gegen 11.50 Uhr einen 33-Jährigen an, als er nach einem Bankbesuch gerade in sein Auto stieg. Einer der Täter behauptete, dass vor dem Auto des 33-Jährigen Geld liegen würde. Der Mann stieg deshalb aus und sammelte das Geld vor seinem Wagen ein - in der Annahme, dass es sein Geld sei. In der Zwischenzeit entwendete ein weiterer Täter aber einen Rucksack aus dem Auto des 33-Jährigen. Die unbekannten Täter fuhren mit einem schwarzen Geländewagen davon. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter Telefon 0821/323-3821 entgegen. (AZ)

