TVOG 2022

05:30 Uhr

"The Voice of Germany": Augsburgerinnen Tami und Lienne haben einen Traum

Die beiden Augsburgerinnen Tami Rahman (links) und Lienne haben sich erst bei "The Voice of Germany" kennengelernt. Wie weit werden sie bei der Musikshow kommen?

Plus Ob es für Tami und Lienne bei "The Voice of Germany" weitergeht, zeigt sich Freitagabend. Was die Show den Augsburgerinnen bislang gebracht hat.

Von Ina Marks

Was am Freitagabend passieren wird, verraten Tami Rahman und Lienne natürlich nicht, als sie sich mittags in einem Café am Augsburger Rathausplatz treffen. Die beiden gebürtigen Augsburgerinnen sind ab 20.15 Uhr in der Musikshow "The Voice of Germany 2022" auf Sat.1 zu sehen. Dann wird sich zeigen, ob sie es in die nächste Runde schaffen. Ihre Auftritte wurden vorab aufgezeichnet. Bislang, das sagen beide, habe die Sendung ihnen schon viel gebracht. Eine von ihnen ist nicht das erste Mal bei TVOG dabei, die andere hatte zunächst Bedenken, ob sie überhaupt teilnehmen sollte.

