Wie sich die Nachwuchsarbeit beim TVA bezahlt macht

Am Sonntagabend hat Florian Nies seinen Whatsapp-Status aktualisiert. Der Text lautete: „Der unerwartetste Meistertitel - aber wie geil!“ Dazu stellte der 44-Jährige ein Bild der U13 der Skaterhockeyabteilung des TV Augsburg, die an diesem Abend den deutschen Schülertitel gewonnen hatte. Nies hat mit dem Verein als Verteidiger alles erreicht: zweimal deutscher Meister, einmal Pokalsieger, von 2013 bis 2015 dreimal in Folge Europacupsieger. Und doch toppt dieser Triumph in vielerlei Hinsicht alles. Und er könnte sinnbildlich für vieles stehen, was gerade innerhalb der Skaterhockeyabteilung in den richtigen Bahnen zu verlaufen scheint.

Florian Eisele Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TV Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nachwuchsarbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis