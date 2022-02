Augsburg

vor 16 Min.

Sorge und Entsetzen: Wie Betroffene aus Augsburg in die Ukraine blicken

Plus Der ausgebrochene Krieg beschäftigt in Augsburg etliche Menschen, die Beziehungen zur Ukraine oder zu Russland haben. Wie Betroffene das Geschehen verfolgen.

"Schockstarre", es ist ein Wort, das bei Anna Tabak immer wieder fällt, wenn sie auf den Krieg in der Ukraine zu sprechen kommt. Die 34-jährige Kommunalpolitikerin, die die Vereinigung "Wir sind Augsburg" (WSA) führt, kennt das Land im Osten Europas nur zu gut. Anna Tabak kam als zehnjähriges Mädchen mit ihren Eltern aus der Ukraine nach Augsburg. Die Kontakte in ihre frühere Heimat seien nie abgebrochen: "Um so mehr entsetzt mich das, was jetzt in der Ukraine passiert." Der Angriff Russlands auf die Ukraine sorgt am Donnerstag in Augsburg für blankes Entsetzen und große Betroffenheit.

