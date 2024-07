Bauarbeiten auf Ulmer Straße: Das war der erste Tag mit der Großbaustelle

Auf der Ulmer Straße in Oberhausen geht es seit Montag ruhiger zu. Ein paar Fußgänger, vereinzelt Radfahrer und ab und an ein Auto queren den Straßenabschnitt zwischen Wertachbrücke und Helmut-Haller-Platz. Auf diesem zentralen Teil der Ulmer Straße sollen bis voraussichtlich 15. November die Straßenbahntrasse und die Fahrbahn komplett erneuert werden. Für den Durchgangsverkehr ist die Straße in dieser Zeit gesperrt – mit Auswirkungen für Anwohner, ansässige Geschäfte und den Verkehr.

