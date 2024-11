Unbekannter schlägt Autoscheibe ein

Ein Unbekannter hat am Samstag einen schwarzen BMW 525i in der Familie-Einstein-Straße in Kriegshaber beschädigt. Laut Polizei schlug der Täter im Zeitraum von 2.30 Uhr bis 10 Uhr eine Seitenscheibe des Autos ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise werden unter 0821/323-2610 entgegengenommen. Im Hochfeld wurde ebenfalls ein Fahrzeug beschädigt, dieses Mal mit Farbe.

Der Vorfall ereignete sich im Alten Postweg in der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 10.30 Uhr. Ein Unbekannter besprühte nach Angaben der Polizei einen grauen Audi A6 mit weißer Farbe. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise unter 0821/323-2710. (ina)