Unbekannte beschmieren eine Kirchenmauer

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag eine Kirchenmauer in der Augsburger Simpertstraße mit Schriftzügen beschmiert. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Schmierereien in roter Farbe offenbar in der Zeit zwischen 12 und 16.30 Uhr angebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, der Schaden liegt demnach bei rund 100 Euro. Schon in der Vergangenheit soll es an der Kirche zu Schmierereien gekommen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0821/323-2710 entgegen. (AZ)

Kirchenmauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachbeschädigung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis