Unbekannter folgt morgens zwölfjähriger Schülerin

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der sich einer Schülerin gegenüber aufdringlich zeigte. Wie die Polizei berichtet, sprach der Mann am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr die Zwölfjährige in der Radaustraße an. Sie war gerade auf dem Weg zur Schule.

Der Unbekannte fragte sie offenbar nach einer Zigarette. Die Schülerin ignorierte ihn und lief weiter. Der Mann folgte ihr laut Polizei und setzte sich in der Straßenbahn neben sie. An der Schule entfernte er sich, sprach das Mädchen nach der Schule aber erneut an. Der unbekannte Mann wird folgendermaßen beschrieben: etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug eine schwarze Jogginghose, grüne Jacke, schwarze Mütze und weiße Schuhe.

Die Polizei klärt nun die Hintergründe des seltsamen Verhaltens und um wen es sich bei dem Unbekannten handelt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0821/323-2710 zu melden. (ina)