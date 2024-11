Unbekannter schlägt zu: Mann verliert zwei Zähne

Ein 29-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag in Lechhausen von einem bislang unbekannten Täter geschlagen. Der Mann wartete in der Zeit von 23.50 Uhr bis 0.15 Uhr in der Neuburger Straße auf einen Bus, als er angegriffen wurde. Wie die Polizei berichtet, schlug ihn ein bislang unbekannter Täter plötzlich ins Gesicht. Dabei verlor der Mann zwei Schneidezähne.

Kurz vor der Tat hatte sich der 29-Jährige nach Angaben der Polizei noch mit einem Uber-Fahrer unterhalten. Dieser hatte den Täter nach dem Angriff im Auto auch mitgenommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,70 - 1,75 Meter groß, kräftige Statur, etwa 80 Kilogramm schwer und schwarze Haare. Er trug keine Brille.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise, sowohl zum unbekannten Täter, aber auch zu dem Uber-Fahrer, der den Unbekannten beförderte, unter 0821/323-2310. (ina)