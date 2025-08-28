Unbekannter zersticht Reifen an BMW

Ein schwarzer BMW ist am Mittwoch in der Marconistraße in Haunstetten beschädigt worden. Der Vorfall geschah in der Zeit zwischen 10 Uhr und 18.20 Uhr.

Nach Angaben der Polizei zerstach ein bislang unbekannter Täter zwei Reifen an dem Auto. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-2710. (ina)