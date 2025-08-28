Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Unbekannter zersticht Reifen an BMW

Augsburg-Haunstetten

Unbekannter zersticht Reifen an BMW

Ein Unbekannter hat an einem Auto in Augsburg-Haunstetten Reifen zerstochen. Nun bittet die Augsburger Polizei um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    Im Falle einer Sachbeschädigung an einem Auto in Haunstetten ermittelt die Polizei.
    Im Falle einer Sachbeschädigung an einem Auto in Haunstetten ermittelt die Polizei. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Ein schwarzer BMW ist am Mittwoch in der Marconistraße in Haunstetten beschädigt worden. Der Vorfall geschah in der Zeit zwischen 10 Uhr und 18.20 Uhr.

    Nach Angaben der Polizei zerstach ein bislang unbekannter Täter zwei Reifen an dem Auto. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

    Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-2710. (ina)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden