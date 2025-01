Unfall an Tankstelle zu spät gemeldet - jetzt ermittelt die Polizei

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen 33-jährigen Autofahrer, der am Sonntagnachmittag an einer Tankstelle einen Unfall hatte. Zwar meldete sich der Mann bei der Polizei - allerdings zu spät. Der 33-Jährige hatte am Sonntag gegen 14.30 Uhr die Tankstelle in der Bergiusstraße in Göggingen verlassen, ohne die Zapfpistole aus dem Tankstutzen zu entfernen. An der Zapfsäule entstand deshalb ein Sachschaden von rund 800 Euro. Vor Ort traf der 33-Jährige nach Polizeiangaben niemanden an. Er meldete sich später bei der Polizei, allerdings erst am Tag darauf. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 33-Jährigen. (AZ)

