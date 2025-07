Unfall in Augsburg: Mann im Auto übersieht offenbar E-Bike-Fahrer

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 47-jährigen Autofahrer und einem 40-jährigen E-Bike-Fahrer hat sich am Montag in der Hofackerstraße/Ecke Alte Straße in Haunstetten ereignet. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der Autofahrer war gegen 6.45 Uhr auf der Alten Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Als er in die Kreuzung zur Hofackerstraße einfuhr, übersah er laut Polizei offenbar den E-Bike-Fahrer. Dieser bemerkte das Auto und bremste ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Ersten Schätzungen zufolge entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass das E-Bike kein Kennzeichen hatte, obwohl es aufgrund seiner technischen Eigenschaften eine Zulassung benötigt hätte. Die Beamten stellten das Rad sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den E-Bike-Nutzer. (ina)