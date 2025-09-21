Radler stürzt nach Zusammenstoß mit Auto und fährt anschließend davon

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag in der Wellenburger Straße gekommen. Gegen 14 Uhr war dort laut Polizei ein 41-Jähriger mit seinem VW Caddy unterwegs, als unvermittelt ein Fahrradfahrer kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer zu Boden stürzte. Nach einem kurzen Gespräch stieg der bislang unbekannte Radler wieder auf sein Fahrrad und fuhr einfach weiter, ohne Kontaktdaten auszutauschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Der Fahrradfahrer wurde als etwa 40 Jahre alt und 170 cm groß beschrieben. Er soll mit einem grauen Fahrrad unterwegs gewesen sein. Die Polizei sucht nun nach dem Mann und bittet Unfallzeugen, sich unter Telefon 0821/323-2710 zu melden. (gau)

Zusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis