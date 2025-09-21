Icon Menü
Unfall in Wellenburger Straße: Radfahrer nach Autounfall einfach davongeradelt

Augsburg

Radler stürzt nach Zusammenstoß mit Auto und fährt anschließend davon

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Freitag in einen Unfall verwickelt war. Der Radler war nach dem Zusammenstoß mit einem Auto einfach weitergefahren.
    Mit einem grauen Fahrrad war ein Radler unterwegs, der am Freitag in Göggingen in einen Unfall verwickelt war und danach flüchtete.
    Mit einem grauen Fahrrad war ein Radler unterwegs, der am Freitag in Göggingen in einen Unfall verwickelt war und danach flüchtete. Foto: Tobias Hase, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag in der Wellenburger Straße gekommen. Gegen 14 Uhr war dort laut Polizei ein 41-Jähriger mit seinem VW Caddy unterwegs, als unvermittelt ein Fahrradfahrer kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer zu Boden stürzte. Nach einem kurzen Gespräch stieg der bislang unbekannte Radler wieder auf sein Fahrrad und fuhr einfach weiter, ohne Kontaktdaten auszutauschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Der Fahrradfahrer wurde als etwa 40 Jahre alt und 170 cm groß beschrieben. Er soll mit einem grauen Fahrrad unterwegs gewesen sein. Die Polizei sucht nun nach dem Mann und bittet Unfallzeugen, sich unter Telefon 0821/323-2710 zu melden. (gau)

