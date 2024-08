Radfahrer wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Mittwochabend hat sich auf der Georg-Haindl-Straße an der Ecke zur Stadtbachstraße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Fahrradfahrer wurde kurz vor der auch als MAN-Kreuzung bekannten Stelle von einem BMW erfasst. Laut Zeugenberichten wurde der Radfahrer mit schweren Verletzungen, möglicherweise auch am Kopf, ins Uniklinikum gebracht.

Während Gutachter das Unfallgeschehen aufnahmen, war die Straße gesperrt. Deshalb kam es auch beim öffentlichen Nahverkehr zu Verzögerungen, so mussten Busse der Linien 35 und 44 eine Umleitung fahren, der Abschnitt zwischen den Haltestellen Pilgerhaus und MAN war nicht befahrbar.

Unfall in Augsburg: Radfahrer wird an Kreuzung von Auto erfasst und schwer verletzt

Nach Auskunft der Polizei handelt es sich bei dem betroffenen Radfahrer um einen 28 Jahre alten Mann; der Autofahrer soll 59 Jahre alt sein. Wie die Ermittler berichten, war der 59-Jährige gegen 18.30 Uhr mit seinem Auto in der Thommstraße unterwegs gewesen und nach rechts in die Georg-Haindl-Straße abgebogen. „Der 28-Jährige querte ersten Erkenntnissen zufolge die Fahrbahn in Richtung Stadtbachstraße“, so die Polizei weiter. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Autofahrer und dem Radfahrer.

Vor Ort veranlassten die Beamten ein unfallanalytisches Gutachten; die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme für etwa vier Stunden gesperrt. Nach Angaben der Polizei sollen Schaulustige und Verkehrsteilnehmer die Beamten „bei der Anfahrt zur Unfallstelle und auch während der Unfallaufnahme“ behindert haben. Dies soll, so die Polizei, die Maßnahmen der Beamten „erheblich“ behindert haben. Eine Autofahrerin soll etwa den Gehweg genutzt haben, um den durch die Polizei abgesperrten Bereich zu durchfahren. „Polizeibeamte stoppten die Frau und kontrollierten sie“, berichtet die Polizei. Gegen die Frau werde nun ermittelt.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2110 um Zeugenhinweise. Erst vor wenigen Wochen hatte es in Haunstetten einen gravierenden Unfall gegeben, bei dem eine 81 Jahre alte Radfahrerin ums Leben gekommen war. Am 22. Juli war die Seniorin gegen 11.30 Uhr in den Kreuzungsbereich Königsbrunner Straße und Lupinenstraße eingefahren und dort von einem Auto erfasst worden. Am Steuer saß eine 72-Jährige.

Die 81-jährige Frau stürzte durch den Aufprall und wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, dort erlag sie am Donnerstag vergangener Woche ihren Verletzungen. Auch in dem Fall müsse der genaue Unfallhergang und die damit verbundene Klärung der Schuldfrage noch ermittelt werden, hieß es von der Polizei zuletzt.