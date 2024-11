Uniklinik: Für den Neubau muss der Park wohl weg

Der anstehende Neubau des Augsburger Universitätsklinikums wirft seinen Schatten voraus: Genaue Planungen gibt es noch nicht, angesichts des inzwischen vom Freistaat favorisierten Baufeldes im Westen des rund 40 Jahre alten Uniklinik-Gebäudes ist aber immer absehbarer, dass der in einer Hügellandschaft angelegte Park mit dem Teich in der Mitte nicht bleiben kann.

Das Stadtplanungsamt, das für das Bauleitverfahren zuständig sein wird, geht davon aus, dass „die Planung die Lage und Größe der prägenden Grünstrukturen deutlich verändern wird“. Absehbar ist, dass der Park im besten Fall deutlich kleiner werden wird, womöglich auch ganz verschwinden muss. Ein Grund: Der Park grenzt unmittelbar an den Anbau-West (momentan noch eine Baustelle), der auch bei einem Neubau in Betrieb bleiben wird und dann von Westen aus erschlossen wird.

Uniklinik-Planung in Augsburg: Thema im November-Stadtrat

Im Bauausschus des Stadtrats stellte Baureferent Steffen Kercher die aktuelle Ausgangslage vor, wobei es wie gesagt noch keine konkreten Planungen des Freistaats gibt. Man sei aber in intensiver Abstimmung, so Kercher. Er kündigte auch eine Vorstellung des Themas im November-Stadtrat vor dem ganzen Gremium an.

Die Grünen gaben - wohl im Wissen, dass eine Abholzung eines Parks noch Diskussionen nach sich ziehen könnte - am Donnerstag zu Protokoll, dass bei den Planungen zumindet berücksichtigt werden solle, Ausgleichsflächen in der Nähe vorzusehen. Man sehe, so Stadträtin Verena von Mutius-Bartholy, dass es wegen der Lage des West-Anbaus am Krankenhaus wenig Möglichkeiten gebe, den Krankenhaus-Neubau an anderer Stelle zu planen. Platz für Ausgleichsflächen für den Park dürfte zumindest im Westen des Krankenhauses nicht ganz einfach zu finden sein. Zwischen Park und dem Siedlungsrand von Westheim wurden bereits Ausgleichsflächen für die Bebauung durch den Medizin-Campus angelegt.