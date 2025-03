Augsburger Uniklinik zu Neubauplänen im Westen: „Besser, effizienter, schneller“

Die Uniklinik Augsburg kontert die Kritik des Bund Naturschutz an ihren Plänen für einen Neubau des Krankenhauses. Auch wenn der Klinikumspark im Westen aller Voraussicht nach für das Vorhaben weichen muss, sei dieses Baufeld unterm Strich die beste Lösung, so Klinikumssprecher Richard Goerlich. „Hier können wir besser, effizienter, schneller planen und bauen.“ Die Uniklinik legte nach entsprechender Kritik der Umweltschutz-Organisation die Kriterien des Freistaats bei der Standortwahl detaillierter offen. Ausschlaggebend war demnach vor allem der Faktor Zeit.

Denn das alternative Baufeld im Osten an der Neusäßer Straße (unter anderem auf dem Areal der alten Kinderklinik) wäre ein langwierigeres Vorhaben. Ewig lasse sich das bestehende Klinikums-Hochhaus, das inzwischen knapp 40 Jahre alt ist, aber nicht mehr betreiben. „Einschränkungen am Universitätsklinikum hätten eine erhebliche und kaum abschätzbare Auswirkung auf die regionale Gesundheitsversorgung“, so Goerlich.

Neubau wird niedriger als das Hochhaus

Wie berichtet ist vorgesehen, die Uniklinik neu zu bauen, weil eine Sanierung im laufenden Betrieb schwierig ist. Zudem lässt sich das inhaltliche Konzept in dem Bettenturm nicht so gut umsetzen. Die Uniklinik setzt auf eine enge räumliche Verschränkung zwischen Forschung/Lehre (mit Schwerpunkt im neu gebauten Medizin-Campus) und Praxis im Krankenhaus. „Das UKA der Zukunft soll kein anonymer Betonbunker sein, sondern ein medizinischer Lebensraum, in dem Prävention und Therapie Hand in Hand gehen“, so Goerlich. Der Neubau soll einen offeneren Charakter haben, zudem sind deutlich weniger Stockwerke als im Hochhaus vorgesehen. Allerdings werden dafür Ackerflächen und der Klinikumspark im Westen des Bestandsgebäudes weichen müssen. Die Bebauung wird relativ nah an den Westheimer Siedlungsrand rücken. Der Bund Naturschutz kritisierte den Flächenverbrauch, speziell die Abholzung des Parks (wir berichteten), sowie Intransparenz. Gefordert wurde ein Raumordnungsverfahren, das auch Belange Landschaftsplanung und Umweltschutz berücksichtigt.

Uniklinik Augsburg: Beide Baufelder haben Vor- und Nachteile

Seitens der Uniklinik verweist man darauf, dass große Teile des Baufelds im Westen bereits in der bestehenden Planung als „Sondergebiet Zentralklinikum“ vorgesehen sind. Vieles, was in einem Raumordnungsverfahren abgeprüft werde (z.B. Verkehr, Natur, Landschaft) sei in der Standortanalyse mit betrachtet worden. Inwieweit ein Raumordnungsverfahren nötig sei, stimme man momentan ab, so die Uniklinik. Bei der Standortauswahl, die gemeinsam von Wissenschafts- und Bauministerium sowie der Regierung von Schwaben, der Stadt Augsburg, der Uniklinik und dem Staatlichen Bauamt getroffen wurde, sei der Zeitfaktor mit 35 Prozent stark eingeflossen. Auf Kosten und Stadtplanung entfielen in der Gewichtung jeweils 25 Prozent, auf die Betriebsorganisation 15 Prozent. Beide Baufelder haben Vor- und Nachteile. Aus Sicht der Stadtplanung wäre dem Vernehmen nach ein zur Stadt hin orientierter Krankenhausbau besser gewesen als ein Neubau Richtung Kobelhang. Man habe eine Gesamtbewertung vorgenommen, in die auch die Umweltaspekte mit eingeflossen seien, betont die Uniklinik. Letztlich sei der Bau eine Investition in das wichtigste Gut des Menschen, nämlich die Gesundheit.

Beim Faktor Zeit spielt maßgeblich eine Rolle, dass auf dem westlichen Baufeld relativ zügig gebaut werden könnte, während im Osten auf dem Areal der früheren Kinderklinik erst Abrissarbeiten anstünden. Das größte Problem: Diese Gebäude werden aktuell von der Uniklinik nachgenutzt, etwa für Verwaltung. In dem Bereich befinden sich auch Laborgebäude und die Akademie für Gesundheitsberufe sowie das neue Kinderkrankenhaus. „Das hätte bedeutet, dass sämtliche bestehende Nutzungen in Bestandsgebäuden im Osten zumindest temporär für die Bauzeit in den Westen verlagert werden“, so Goerlich. Dafür hätten erst Interimsgebäude errichtet werden müssen, die ebenfalls Eingriffe ins Grün bedeutet hätten. Das spiele auch in der Kostenbetrachtung eine Rolle.

Neubau: Uniklinik Augsburg geht in Informations-Offensive

Wie berichtet wird der Bund Naturschutz zwei Veranstaltungen durchführen, unter anderem eine Begehung des Klinikumsparks am Samstag, 15. März, um 10 Uhr (Treffpunkt Straßenbahnhaltestelle). Auch die Uniklinik hat seit längerem ein Informationsprogramm geplant. Am Mittwoch, 12. März, ist in Neusäß der Auftakt um 18 Uhr in der Stadthalle Neusäß. Vortragen werden dort Uniklinik-Direktor Prof. Klaus Markstaller, Annette Bubmann vom Staatlichen Bauamt und der Augsburger Baureferent Steffen Kercher. Im April gibt es weitere Veranstaltungen in Stadtbergen und Augsburg.

Planerisch ist nun die Erarbeitung einer Konzeption für den Neubau und das ganze Areal im Auftrag des Freistaats nötig. Dort sollen auch Ideen zur Nachnutzung des aktuellen Klinikareals (das Hochhaus soll abgerissen werden) entwickelt werden. Auf dieser Basis wird die Stadt Augsburg, auf deren Areal der Neubau liegt, einen Bebauungsplan ausarbeiten. Bis Ende der 2030er Jahre ist die Inbetriebnahme des Neubaus vorgesehen.