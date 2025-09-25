Icon Menü
Unrat in Augsburg-Haunstetten in Brand geraten: Feuerwehr kann Feuer schnell löschen

Augsburg

Unrat in Haunstetten in Brand geraten: Feuerwehr kann Feuer schnell löschen

Bei einem Feuer am frühen Donnerstagabend brannte Müll vor einem Wohnhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Haunstetten sowie die Berufsfeuerwehr Augsburg waren im Einsatz.
Von Dominik Schätzle
    Die Augsburger Feuerwehr löschte am frühen Donnerstagabend in Haunstetten Unrat, der in Brand geraten war.
    Die Augsburger Feuerwehr löschte am frühen Donnerstagabend in Haunstetten Unrat, der in Brand geraten war. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Brand in Haunstetten wurde die Augsburger Feuerwehr am frühen Donnerstagabend gerufen. Gegen 17.30 Uhr ging der Alarm wegen eines Brandes an einem Wohnhaus in der Jahnstraße ein. Das bestätigt der Pressesprecher der Augsburger Feuerwehr auf Nachfrage unserer Redaktion.

    Brand in Jahnstraße in Augsburg: Feuerwehr löscht brennenden Unrat

    Demnach habe Unrat vor der Eingangstüre eines Wohngebäudes gebrannt – auf einer Fläche von zwei mal zwei Metern. Die Feuerwache Süd der Berufsfeuerwehr rückte insgesamt mit vier Einsatzfahrzeugen an, die Freiwillige Feuerwehr Haunstetten zusätzlich mit einem.

    Der Brand konnte von den Feuerwehrleuten schnell abgelöscht werden, sodass der Einsatz schnell wieder beendet war. Über die Ursache des Feuers ist noch nichts bekannt.

