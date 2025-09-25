Unrat in Haunstetten in Brand geraten: Feuerwehr kann Feuer schnell löschen

Zu einem Brand in Haunstetten wurde die Augsburger Feuerwehr am frühen Donnerstagabend gerufen. Gegen 17.30 Uhr ging der Alarm wegen eines Brandes an einem Wohnhaus in der Jahnstraße ein. Das bestätigt der Pressesprecher der Augsburger Feuerwehr auf Nachfrage unserer Redaktion.

Brand in Jahnstraße in Augsburg: Feuerwehr löscht brennenden Unrat

Demnach habe Unrat vor der Eingangstüre eines Wohngebäudes gebrannt – auf einer Fläche von zwei mal zwei Metern. Die Feuerwache Süd der Berufsfeuerwehr rückte insgesamt mit vier Einsatzfahrzeugen an, die Freiwillige Feuerwehr Haunstetten zusätzlich mit einem.

Der Brand konnte von den Feuerwehrleuten schnell abgelöscht werden, sodass der Einsatz schnell wieder beendet war. Über die Ursache des Feuers ist noch nichts bekannt.