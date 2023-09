Augsburg

Vergewaltigung auf Toilette: Das ist über den Verdächtigen bekannt

Plus Eine 18-Jährige ist offenbar auf einer Toilette im McDonalds am Augsburger Königsplatz Opfer einer Vergewaltigung geworden. Tatverdächtig ist ein junger Mann.

Von Ina Marks

Seit vergangenen Montag sitzt ein 19 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, am zehnten September in der Toilettenanlage des McDonalds am Augsburger Königsplatz eine ein Jahr jüngere Frau missbraucht zu haben. Wie die Polizei am Freitag gegenüber unserer Redaktion berichtet, werde wegen Vergewaltigung ermittelt. Inzwischen gibt es auch nähere Informationen zu dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter.

Der sexuelle Übergriff geschah in der Nacht auf jenen Sonntag gegen 2.30 Uhr. Die 18-Jährige wurde noch vor Ort ärztlich versorgt. Ob die Frau und der Mann mit anderen jungen Menschen unterwegs waren, wann sie aufeinandertrafen und inwieweit sie sich möglicherweise gekannt haben, ist jetzt alles Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hält sich dazu bedeckt. Ein paar Informationen gibt die Polizei auf weitere Nachfrage bekannt.

