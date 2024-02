Unsere neue Knast-Doku feiert Kino-Premiere – und Sie können dabei sein

Die JVA Gablingen gilt als modernste Haftanstalt Bayerns. Für eine neue Videoserie hat unsere Redaktion exklusive Einblicke bekommen. Sie können Karten für die Kino-Premiere gewinnen.

Am Ende der Straße steht: Bayerns modernstes Gefängnis. Meterhohe Mauern, Stacheldraht, ein Schild mit der Warnung "Schusswaffengebrauch". Im Gablinger Industriegebiet sitzen bis zu 609 Männer in Untersuchungs- und Strafhaft.

Die JVA gilt als besonders ausbruchssicher. Auch andersherum gilt: Kaum jemand darf hinein. Unsere Redaktion hat exklusive Einblicke in den Alltag dieses Gefängnisses bekommen. Für eine neue Videoserie haben die Redakteure Manuel Andre und Axel Hechelmann mit Menschen gesprochen, die in Gablingen arbeiten oder dort ihre Haft absaßen. Sie wollten wissen: Wie sieht das Leben in Bayerns modernster JVA aus? Ist der Knast so hart, wie manche sagen? Und: Gelingt es wirklich, Menschen in Haft zu resozialisieren?

Gewinnen Sie Karten für die Kino-Premiere unserer neuen Gefängnis-Doku

Herausgekommen ist die dreiteilige Serie "Im Knast – Hinter den Mauern der JVA Gablingen", die unsere Redaktion am Mittwoch, 21. Februar 2024, exklusiv bei einer Premierenveranstaltung im Augsburger Liliom-Kino zeigt.

Wir verlosen fünf mal zwei Eintrittskarten. Haben Sie Lust, dabei zu sein? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff "Im Knast" an online-redaktion@augsburger-allgemeine.de. Bitte nennen Sie uns in der E-Mail Ihren Namen und den Namen Ihrer Begleitung. Einsendeschluss ist Dienstag, 13. Februar, um 12 Uhr. Wir benachrichtigen die Gewinnerinnen und Gewinner per E-Mail und setzen Sie und Ihre Begleitung auf die Gästeliste (die Teilnahmebedingungen finden Sie hier).

"Im Knast – Hinter den Mauern der JVA Gablingen": Hier können Sie Tickets für die Kino-Premiere kaufen

Das Liliom-Kino finden Sie am Unteren Graben 1 in 86152 Augsburg. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn der Kino-Vorstellung um 20 Uhr. Zunächst zeigen wir unsere preisgekrönte Serie "Mensch, Maxstraße", dann die neue Gefängnisserie. Außerdem ist eine kurze Gesprächsrunde mit den Machern der Serie geplant. Die Veranstaltung endet gegen 21.30 Uhr.

Sie hatten bei der Verlosung kein Glück? Dann können Sie sich Tickets für jeweils fünf Euro kaufen – entweder im Kundencenter der Augsburger Allgemeine in der Augsburger Maximilianstraße oder hier in unserem Ticket-Shop.

Bereits fünfte Videoserie der Reihe "Augsburger Allgemeine Original"

"Im Knast – Hinter den Mauern der JVA Gablingen" ist bereits die fünfte Serie aus der Videoreihe "Augsburger Allgemeine Original". Weitere Produktionen finden Sie hier:

(AZ)