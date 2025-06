Verwechslung mit E-Bike wird kurzzeitig ein Fall für die Augsburger Polizei

„Die gute Nachricht zum Schluss“ – so bezeichnet die Polizei bei ihren Meldungen einen Vorfall, der sich am Sonntag in Hochzoll ereignet hat. Eine scheinbar ältere Dame hatte beim Polizeinotruf einen Fahrraddiebstahl mitgeteilt. Die Situation löste sich glücklicherweise schnell auf.

Die verzweifelte Dame rief am Vormittag bei der 110 an und schilderte, gerade für wenige Minuten beim Bäcker gewesen zu sein. In dieser Zeit sei ihr hochwertiges E-Bike entwendet worden, dass sie „nur kurz“ unverschlossen abgestellt hatte. Noch während des laufenden Notrufs löste sich die Situation in Wohlgefallen auf.

Ein junger Mann kam auf ihrem Fahrrad zurück und entschuldigte sich aufrichtig bei der Frau, so die Polizei. Für die Beamten sei das Gespräch am Telefon gut hörbar gewesen. Auch er war zuvor beim Bäcker und verwechselte nach dem Einkauf das Rad der Frau mit dem Rad seiner Mutter. Nach wenigen Minuten fiel ihm der Fehler laut Polizei auf und er drehte sofort um. Die Polizei appelliert, das Fahrrad stets abzusperren – auch für kurze Augenblicke. (ina)