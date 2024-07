Volksfest in Augsburg: Plärrerumzug kehrt auf Stammstrecke zurück

Fünf Wochen sind es bis zum Start des Augsburger Herbstplärrers. Die Vorbereitungen für Schwabens größtes Volksfest, das zweimal im Jahr stattfindet, laufen. Eröffnung des Plärrers ist am Freitag, 23. August. Tags darauf geht der traditionelle Plärrerumzug über die Bühne, zu dem tausende Besucher entlang der Wegstrecke erwartet werden. Der Plärrerumzug kehrt dieses Jahr auf seine Stammstrecke zurück. Nicht vergessen ist bei Verantwortlichen des Plärrers und Besuchern, was sich im Vorjahr nach Ende des Umzugs abgespielt hat. Der Plärrerumzug ist am 24. August. An diesem Tag trägt der FCA auch sein erstes Heimspiel in der neuen Saison aus. Um 15.30 Uhr beginnt die Partie gegen Werder Bremen.

Icon Vergrößern Plärrerumzugsorganisator Andreas Schlachta führt stets den Zug an. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Plärrerumzugsorganisator Andreas Schlachta führt stets den Zug an. Foto: Peter Fastl

Organisiert wird der Plärrerumzug von Andreas Schlachta. Nach Auskunft der Stadt ist mit mehr 90 Gruppen und mehr als 2200 Teilnehmern zu rechnen. Der Umzug startet mittags in der Maximilianstraße, bereitzs ab dem Vormittag stellen sich Teilnehmer in der Maximilianstraße auf. Der Umzug startet dann um 12.30 Uhr. Er führt über die Karolinen-, Karl-, Volkharts-, Gesundbrunnen- und die Langenmantelstraße und den Klinkerberg an der Ehrenbühne vorbei zum Plärrergelände. Diese Route ist die Stammstrecke. Nach Stand der Dinge wird auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Umzug teilnehmen. Er war auch im Vorjahr mit von der Partie. Im Vorjahr gab es eine Abweichung: Weil in der Karolinenstraße eine Großbaustelle war, wurde der Zug durch die Bürgermeister-Fischer-Straße geleitet. Verkehrsteilnehmer, die am Samstag, 24. August, in der Innenstadt unterwegs sind, müssen sich ab der Mittagszeit auf Behinderungen einstellen.

Icon Vergrößern Ein Unwetter zog im Vorjahr nach dem Umzug über das Plärrergelände. Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Ein Unwetter zog im Vorjahr nach dem Umzug über das Plärrergelände. Foto: Michael Hörmann

Der Plärrerumzug 2023 verlief reibungslos, danach allerdings kam alles unerwartet: Am Samstagnachmittag zog ein Unwetter über Augsburg und die Region. Viele erinnern sich: Es gab massive Schäden durch Hagel. Teils wurden Bäume entwurzelt. Der Plärrer hatte insofern Glück, dass Fahrgeschäfte und Stände unbeschädigt blieben.

Der Plärrer 2024 wird am Freitag, 23. August, eröffnet. Oberbürgermeisterin Eva Weber sticht im Schallerzelt das erste Fass an. Der Ort für diesen offiziellen Akt wechselt regelmäßig: Beim Frühjahrsplärrer ist der Anstich stets im Binswanger-Zelt, im Herbst dann im Schallerzelt von Festwirtin Tina Held. Es ist dieses Jahr eine Premiere. Die Festwirtsfamilie Held hat ein neues Zelt angeschafft, das beim Frühjahrsplärrer erstmals zum Einsatz kam. Jetzt folgt der erste Anstich im Zelt. Der Herbstplärrer dauert bis Sonntag, 8. September.