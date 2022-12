Volkshochschule Augsburg: Kurse und Öffnungszeiten

Dieser Artikel stellt Ihnen die Augsburger Volkshochschule detailliert vor und geht dabei auf das Kursangebot ein. Infos rund um Öffnungszeiten und Parkmöglichkeiten.

Ob Nähkurs, das Auffrischen von Englisch oder Italienisch oder die Vorbereitung auf den Einbürgerungstest - das Kursangebot der Volkshochschule Augsburg orientiert sich am Interesse der Augsburgerinnen und Augsburger. Hier finden Sie eine Übersicht über das Kursangebot der Augsburger Volkshochschule (VHS), inklusive Adresse und Öffnungszeiten.

Das kostet ein Kurs in der Volkshochschule Augsburg

Die Teilnahmegebühren für einen Kurs an der Volkshochschule Augsburg sind sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer es gibt, wie lange der Kurs dauert und welche Materialien eingesetzt werden. Die günstigsten Kurse beginnen bei etwa 30 Euro. Bei Kursen, die sich über mehrere Wochen oder Monate erstrecken, können auch Kursgebühren von mehreren hundert Euro anfallen.

Die Volkshochschule Augsburg in Zahlen

Gründungsjahr: 1904

Adresse: Willy-Brandt-Platz 3a, 86153 Augsburg

Kurse: regelmäßig etwa 800

Dozentinnen und Dozenten: rund 650

Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: pro Jahr knapp 70.000

Das Kursangebot an der Volkshochschule Augsburg

Gesundheit

Unter dem Motto "vhs macht gesünder" bietet die Volkshochschule Augsburg in dieser Kategorie aktuell 66 Kurse an, die zum Teil von der Krankenkasse übernommen werden. Zum Beispiel wird Augentraining oder Seniorengymnastik angeboten. Eine Liste aller Kurse und Vorträge zum Oberthema Gesundheit finden Sie auf der offiziellen Webseite der Augsburger Volkshochschule.

Gesellschaft und Kultur

Aktuell werden in dieser Sparte 94 Kurse an der VHS Augsburg angeboten. Das Spektrum reicht von Religion und Geschichte bis hin zu Politik und Finanzen. Darunter fallen beispielsweise Vorträge zum Thema Emanzipation oder eine Führung durch die Augsburger Synagoge. Eine tagesaktuelle Liste aller angebotenen Veranstaltungen finden Sie auf der offiziellen Webseite der VHS Augsburg.

Kunst und Musik

In diesen Kursen soll Kreativität ausgelebt und geweckt werden. Vom Liederkreis für Frauen über Töpfern für Senioren bis hin zu Ölmalerei im Stile von Bob Ross - in aktuell 65 Kursen bietet die VHS Augsburg Kurse rund um das Thema Kunst und Musik an. Die Liste aller Kurse und Vorträge finden Sie auf der offiziellen Webseite.

Sprachen

Im sprachlichen Bereich ist die VHS Augsburg seit jeher breit aufgestellt. Einen besonders großen Anteil der aktuell 265 Kurse nehmen dabei die Deutschkurse für Immigrantinnen und Immigranten sowie die Vorbereitungskurse auf den Einbürgerungstest der Bundesrepublik Deutschland. Neben Deutsch, Englisch und Französisch werden an der VHS Augsburg 10 weitere Sprachen (u.a. Japanisch, Portugiesisch und Kroatisch) angeboten. Eine Übersicht über alle Kurse sowie die Kursdaten finden Sie auf der offiziellen Webseite der VHS Augsburg.

Beruf und elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Die Verzahnung von Beruf und elektronischer Datenverarbeitung ist der Grundbaustein für die angebotenen Kurse in diesem Bereich an der VHS Augsburg. Ob ein Einsteigerkurs für Microsoft Word oder ein Kurs für den Umgang mit dem neuen Smartphone - in aktuell 85 Kursen wird EDV-Wissen vermittelt. Für die aktuelle Liste der Kurse suchen Sie bitte die Webseite der VHS Augsburg auf.

Lebensart

Im Bereich Lebensart bietet die VHS Augsburg neue Blickwinkel auf bekannte Themengebiete: unter anderem vegane Ernährung, das Annähen von Knöpfen oder das Flicken von Kleidungsstücken. Für eine Liste aller Kurse und Vorträge aus dem praktischen Bereich Lebensart der VHS Augsburg suchen Sie bitte die offizielle Webseite der Volkshochschule Augsburg auf.

VHS unterwegs

In der Kategorie VHS unterwegs sind Bildungsreisen und Exkursionen zusammengefasst. Aktuell werden beispielsweise eine Winterwanderung durch den Naturpark westliche Wälder oder eine Spurensuche jüdischen Lebens in München angeboten. Für die Anmeldung zu einer dieser Veranstaltungen oder für eine allgemeine Übersicht aller angebotenen Bildungsreisen der VHS Augsburg suchen Sie bitte die offizielle Webseite der Volkshochschule Augsburg auf.

Onlineangebot der VHS Augsburg

Das Online Angebot der VHS Augsburg ist nicht erst seit der Corona Pandemie stark ausgebaut. Ergänzend zum Präsenzunterricht finden manche Kurse zusätzlich digital statt - manche Kurse sogar exklusiv. Um an den Onlineangeboten der VHS Augsburg teilnehmen zu können, benötigen Sie ausschließlich ein modernes internetfähiges Endgerät und eine stabile Internetverbindung. Für eine Liste aller aktuell angebotenen, digitalen Kurse und Vorträge suchen Sie bitte die offizielle Webseite der VHS Augsburg auf.

So erreicht man die Volkshochschule Augsburg mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto

Adresse: Willy-Brandt-Platz 3a, 86153 Augsburg

Erreichbarkeit und Parkmöglichkeiten: Über die Haltestelle "City-Galerie/VHS" (Buslinie 22) erreichen Sie die Volkshochschule Augsburg innerhalb kurzer Zeit. Wenn Sie mit dem Auto zur VHS anreisen möchten, können Sie die Parkmöglichkeiten der City-Galerie Augsburg nutzen.

Kontakt: Sie erreichen die Verwaltung der VHS Augsburg telefonisch unter 0821 / 50265 - 19 sowie per E-Mail unter verwaltung@vhs-augsburg.de.

Das macht eine Volkshochschule aus

Laut einer Definition der Bundeszentrale für politische Bildung kennzeichnet sich eine Volkshochschule dadurch, dass sie frei zugänglich und kommunal verankert ist sowie einem öffentlichen Auftrag folgt. Statistisch betrachtet besucht einer von acht Bundesbürgern jährlich mindestens einen Kurs an einer Volkshochschule. Die Kursleiterinnen und Kursleiter üben ihre Tätigkeit meistens nebenberuflich aus. Dadurch ergeben sich Unterrichtseinheiten und Kurse, die vornehmlich in den frühen Abendstunden oder an Wochenenden stattfinden. Aufgrund der Diversität der Dozentinnen und Dozenten ergibt sich außerdem ein äußerst breit gefächertes Spektrum an angebotenen Kursen.