Erfolgsautorin Ulla Kling kehrt auf die Theaterbühne zurück

Fast 120 Theaterstücke hat Ulla Kling geschrieben, in vielen wirkte sie als Schauspielerin selbst mit. Die Autorin ist nicht nur in der Region Augsburg gut bekannt. Sie zählt zu den meistgespielten Autoren im deutschen Raum. Vor vier Jahren zog Ulla Kling einen Schlussstrich und beendete ihre aktive Laufbahn als Schauspielerin. Auch Theaterstücke wollte sie nicht mehr schreiben. Illustrierte Kinderbücher bestimmten ihre künstlerische Arbeit. Nun kehrt Ulla Kling auf die Bühne zurück. Mit ihren 84 Jahren übernimmt sie eine Hauptrolle in der Weihnachtskomödie „Halleluja beinand“. Das Stück ist ihr vertraut, es stammt aus ihrer Feder. Der Rücktritt vom Rücktritt hängt mit einer Notsituation zusammen: Die Bühnenfreunde Augsburg suchten händeringend nach einer Akteurin. Ulla Kling hilft aus und erlebt eine enge familiäre Verbindung auf der Bühne. Enkelin Ricarda Wetzstein ist ebenfalls mit von der Partie.

