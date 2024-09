„Westbahn“ startet Mitte Dezember in Augsburg

Ab 15. Dezember wird das österreichische Bahnunternehmen Westbahn seine Zugverbindungen von Wien nach München erstmals über Augsburg, Günzburg und Ulm bis nach Stuttgart ausdehnen. Die Verbindung soll zweimal täglich angeboten werden. Die Reisezeit von Augsburg nach Wien wird knapp fünf Stunden betragen. Das private Bahnunternehmen mit einem eigenen Preissystem (drei Klassen) kündigt günstige Preise an, der Fahrkartenverkauf läuft ab sofort unter westbahn.at. Das günstigste Angebot für die Strecke Wien-Stuttgart ist für 28,99 Euro zu haben. Dabei handelt es sich um kontingentierte Fahrkarten mit Zugbindung. Je nach Tag können die Preise schwanken. Man biete mit modernen Doppelstockwaggons samt Ledersitzen und Steckdose an jedem Platz komfortable Verbindungen, so die Westbahn. Eine Stichprobe unserer Redaktion für Mitte Dezember ergab verfügbare Fahrkarten für Augsburg nach Wien in der günstigsten Klasse ab 28,99 Euro, nach Stuttgart werden ab Augsburg Tickets ab 4,99 Euro angeboten.

Die Züge der Westbahn gelten als Fernverkehr. In der Vergangenheit hatte auch das private Unternehmen Flixtrain (das Schwesterunternehmen des Busanbieters Flixbus) Augsburg in sein Netz aufgenommen. Weil München aus dem Liniennetz gestrichen wurde, fahren die neongrünen Züge Augsburg aber nicht mehr an. (skro)