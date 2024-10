Er putzte im Keller der JVA Gablingen: „Habe Misshandlungen gehört“

Immer wieder musste Robert F. im langen Gang des Kellers der JVA Gablingen den Boden wischen. Manchmal hörte er diese Schreie in den besonderen Zellen. „Ich habe Misshandlungen nie gesehen, aber ich habe sie gehört“, sagt der Ex-Häftling. Der 28-Jährige verfolgt in diesen Tagen die Schlagzeilen um das Gefängnis bei Augsburg ganz genau. Im Fokus des mutmaßlichen Misshandlungsskandals stehen die stellvertretende Leiterin und Kräfte der Sicherheitsgruppe (SIG) der JVA, bei der es sich um eine spezielle Einsatztruppe innerhalb der Gefängnismauern handelt. Robert F. war während seiner Haftzeit als Reinigungskraft eingeteilt. Er hat regelmäßig in mehreren Räumlichkeiten geputzt – auch im Keller. Dort befinden sich die sogenannten besonders gesicherten Hafträume, in denen jene Übergriffe passiert sein sollen. Ein weiterer Ex-Häftling, Mark Eder, schildert, wie diese Zelle ihn bis in seine Träume verfolgt.

