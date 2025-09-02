Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Waghalsige Rasereien durch Augsburg: 20-Jähriger steht vor Gericht

Prozess in Augsburg

Waghalsige Rasereien durch Augsburg: 20-Jähriger landet vor Gericht

Dreimal soll ein junger Mann mit Spitzengeschwindigkeiten durch die Stadt gejagt sein. Bei einem Unfall erfasste er eine schwangere Radlerin. Nun wurde er verurteilt.
Von Klaus Utzni
    • |
    • |
    • |
    Wegen Raserei stand ein 20-jähriger Autofahrer in Augsburg vor Gericht.
    Wegen Raserei stand ein 20-jähriger Autofahrer in Augsburg vor Gericht. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (Symbolfoto)

    Es waren drei wilde Verfolgungsjagden mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 160 Kilometern pro Stunde, die sich ein heute 20-Jähriger über viele Kilometer hinweg durchs Univiertel und durch Haunstetten mit der Polizei geliefert haben soll. Die Fluchtversuche endeten teils mit chaotischen Unfällen, mit etlichen Verletzten und Sachschäden über Zehntausende Euros. Verantwortlich für die gefährlichen Fahrmanöver machte die Staatsanwaltschaft nun in einem Prozess vor dem Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Fabian Espenschied eben jenen 20-Jährigen. Nur in zwei Fällen konnten ihm die waghalsigen Rasereien nachgewiesen werden. Weil der Angeklagte zu Beginn der Serie erst 17 Jahre alt war, tagte das Jugendschöffengericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden